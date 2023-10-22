В Дирекции фестивалей Белгорода снова сменился руководитель

Дирекцию фестивалей Белгорода открыли относительно недавно — в 2022 году. Её учредителем стала мэрия Белгорода, а представителем — городское управление культуры. За время существования дольше всего дирекцией руководил единственный официальный директор — Александр Новаков. После него учреждением управляли только исполняющие обязанности руководителя. Дмитрий Ткаченко руководил Дирекцией месяц, после него два месяца был Андрей Митичкин. Последним и. о. до настоящего времени была Анастасия Бодякова, которая приступила к обязанностям с 21 августа.