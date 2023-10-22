В Дирекции фестивалей Белгорода снова сменился руководитель

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Дирекцию фестивалей Белгорода открыли относительно недавно — в 2022 году. Её учредителем стала мэрия Белгорода, а представителем — городское управление культуры. За время существования дольше всего дирекцией руководил единственный официальный директор — Александр Новаков. После него учреждением управляли только исполняющие обязанности руководителя. Дмитрий Ткаченко руководил Дирекцией месяц, после него два месяца был Андрей Митичкин. Последним и. о. до настоящего времени была Анастасия Бодякова, которая приступила к обязанностям с 21 августа.
Несколько дней назад стало известно, что в Дирекции фестивалей Белгорода снова сменился исполняющий обязанности. С 19 октября новым и. о. руководителя стала Наталья Селютина. Ранее она была директором и учредителем компании «Сената», которая занималась торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и в настоящий момент ликвидирована.
Сколько ещё Дирекция увидит исполняющих обязанности и дождётся ли когда-нибудь своего официального руководителя — пока неизвестно. Из стабильного в этом учреждении — поставщик, с которым оно заключает контракты.