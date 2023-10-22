У Виталия Мосеева из Луганска в сутках 25 часов, а ему всё мало

Виталию 39 лет, из них 16 он находится в инвалидном кресле. Падение, два сломанных грудных позвонка и никаких перспектив в 23 года. По неутешительным прогнозам врачей, молодой человек мог остаться прикованным к кровати на всю оставшуюся жизнь. Только мама не смирилась с таким заключением. Несмотря на мнение медиков, занялась реабилитацией сына. Силой материнской любви, несгибаемой волей, настойчивостью она совершила невозможное. Уже через год Виталий мог сидеть в коляске и самостоятельно передвигаться на ней.