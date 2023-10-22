У Виталия Мосеева из Луганска в сутках 25 часов, а ему всё мало

Posted 22 октября, 12:01
Published 22 октября, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Виталию 39 лет, из них 16 он находится в инвалидном кресле. Падение, два сломанных грудных позвонка и никаких перспектив в 23 года. По неутешительным прогнозам врачей, молодой человек мог остаться прикованным к кровати на всю оставшуюся жизнь. Только мама не смирилась с таким заключением. Несмотря на мнение медиков, занялась реабилитацией сына. Силой материнской любви, несгибаемой волей, настойчивостью она совершила невозможное. Уже через год Виталий мог сидеть в коляске и самостоятельно передвигаться на ней.
Поначалу молодому человеку было трудно привыкать к изменившимся условиям жизни, все мечты и планы оказались перечеркнутыми. Долго не мог понять, как найти свое место в обществе. Но рано или поздно появляются люди, которые говорят: «Иди за мной», и за ними хочется идти.
Судьбоносной Виталий Мосеев считает встречу с сестрами Ириной и Аленой Соболевскими, организаторами студии инклюзивного танца. От них он получил неожиданное предложение заняться танцами на колясках. Так началось его вовлечение в общественную и творческую жизнь.
— Когда только начинал, со стороны друзей и близких встретил некий скептицизм. Они не верили, что смогу это сделать, потому что в тот период я был очень слабый и любое физическое напряжение тяжело давалось. А сейчас рады, что у меня получилось, и признают, что были неправы, — рассказывает участник проекта #безграничные_донбасс.
У Виталия не просто получилось, он с коллективом «Жизнь в танце» добился больших успехов. Первый пришел в 2016 году, когда на инклюзивном фестивале в Москве участники из Луганска заняли первые места. Для начинающего танцора на колясках это было значимое событие и движение вперед.
В студии он познакомился с Еленой Рожковой, председателем Республиканского центра социальной реабилитации инвалидов, которая постепенно втянула его в общественную жизнь. Виталий увидел, что организация представляет собой реальную силу, решая многие проблемы инвалидов, с которыми они бы не справились в одиночку. Сначала он просто помогал руководителю, а сейчас является заместителем, правой рукой и надежной опорой.
Виталий понимает, как важно вытащить таких людей из четырех стен, привлечь их к интересному делу, спорту, творчеству. Благодаря общественникам в Луганске появилась и развивается игра бочча, пользующаяся большой популярностью.
Дни для Виталия Мосеева пролетают, как мгновения, а нужно сделать так много! При этом и его здоровье не богатырское.
— Бывает, что выкладываюсь из последних сил. Но мне приносят удовольствие и танцы, и общественная деятельность, даже если после некоторых мероприятий приходится сутки отсыпаться. Как удается все совмещать? У меня в сутках 25 часов, — смеется Виталий.
Он уверен, что каждый человек может найти в себе силы не сдаваться и действовать наперекор обстоятельствам.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.