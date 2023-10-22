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Собака

Пёс, который спасал людей под обстрелами в Шебекино, получил протез лапы

22 октября 2023, 12:11
Фото: 1MI
Собака

Пострадавший в Шебекино пёс заново учится ходить

В январе пёс по кличке Кубик перед очередным обстрелом побежал предупредить людей, но прямо рядом с ним разорвался снаряд. Собака осталась без лапы, и теперь заново учится ходить на протезе, сообщает «Комсомольская правда».
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СВО

Пёс Кубик жил с самого детства на территории предприятия, там о нём заботились и подкармливали охранники. Именно их он, вместо того чтобы спрятаться, побежал предупреждать об обстреле ВСУ. Но собака не успела добежать до своих кормильцев — рядом упал снаряд, который нанёс ему серьёзную травму — Кубик остался без передней лапы.

Сейчас о нём заботятся в приюте для животных. Пёс заново учится ходить на протезе. Ему также подыскивают любящих хозяев и новый дом.

Напомним, в конце января Кубику провели операцию. Одну лапу не удалось спасти, но операция прошла успешно, а в феврале стало известно, что животное идёт на поправку.

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#Общество#Белгородская область#Шебекино#Животные#Приют#Екатерина Никулина#Пёс#СВО#Обстрел ВСУ#Кубик
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