Пёс, который спасал людей под обстрелами в Шебекино, получил протез лапы

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Пёс Кубик жил с самого детства на территории предприятия, там о нём заботились и подкармливали охранники. Именно их он, вместо того чтобы спрятаться, побежал предупреждать об обстреле ВСУ. Но собака не успела добежать до своих кормильцев — рядом упал снаряд, который нанёс ему серьёзную травму — Кубик остался без передней лапы.
Сейчас о нём заботятся в приюте для животных. Пёс заново учится ходить на протезе. Ему также подыскивают любящих хозяев и новый дом.
Напомним, в конце января Кубику провели операцию. Одну лапу не удалось спасти, но операция прошла успешно, а в феврале стало известно, что животное идёт на поправку.