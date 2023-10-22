Пёс, который спасал людей под обстрелами в Шебекино, получил протез лапы

Пёс Кубик жил с самого детства на территории предприятия, там о нём заботились и подкармливали охранники. Именно их он, вместо того чтобы спрятаться, побежал предупреждать об обстреле ВСУ. Но собака не успела добежать до своих кормильцев — рядом упал снаряд, который нанёс ему серьёзную травму — Кубик остался без передней лапы.