Опасное одеяло: изображение флага Украины снова заметили в Белгороде

В оперативном штабе Белгородской области женщину поблагодарили за бдительность и сообщили, что передали обращение в УМВД. Через 40 минут тот же оперштаб доложил, что синее одеяло с балкона сняли. Флага больше нет — остался только жёлтый балкон.