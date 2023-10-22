Опасное одеяло: изображение флага Украины снова заметили в Белгороде

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В комментариях в соцсети «ВКонтакте» пользователи написали, что в одном из многоквартирных домов в Белгороде балкон выглядит как флаг Украины.
«Была удивлена, увидев такую картину в жилом доме — флаг враждующей с нами страны. Надо принять меры. Наши люди гибнут — а тут такое», — написала одна из пользователей.
В оперативном штабе Белгородской области женщину поблагодарили за бдительность и сообщили, что передали обращение в УМВД. Через 40 минут тот же оперштаб доложил, что синее одеяло с балкона сняли. Флага больше нет — остался только жёлтый балкон.
Напомним, в подземном переходе на «Родине» в Белгороде проводящий ремонт подрядчик хотел выложить тротуарную плитку жёлтого и синего цвета. После возмущения горожан покрытие разобрали, а ситуацию объяснили ошибкой в поставках.