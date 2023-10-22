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Updated Сегодня, 15:34

балкон в цветах флага Украины в Белгороде

Опасное одеяло: изображение флага Украины снова заметили в Белгороде

22 октября 2023, 15:32
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
балкон в цветах флага Украины в Белгороде

В Белгороде снова нашли изображение украинского флага

Жители областного центра обратили внимание на балкон в многоквартирном доме, который был окрашен в цвета флага соседнего государства. Оказалось, что вся проблема в синем одеяле.

В комментариях в соцсети «ВКонтакте» пользователи написали, что в одном из многоквартирных домов в Белгороде балкон выглядит как флаг Украины.

«Была удивлена, увидев такую картину в жилом доме — флаг враждующей с нами страны. Надо принять меры. Наши люди гибнут — а тут такое», — написала одна из пользователей.

В оперативном штабе Белгородской области женщину поблагодарили за бдительность и сообщили, что передали обращение в УМВД. Через 40 минут тот же оперштаб доложил, что синее одеяло с балкона сняли. Флага больше нет — остался только жёлтый балкон.

Напомним, в подземном переходе на «Родине» в Белгороде проводящий ремонт подрядчик хотел выложить тротуарную плитку жёлтого и синего цвета. После возмущения горожан покрытие разобрали, а ситуацию объяснили ошибкой в поставках.

балкон в цветах флага Украины в Белгородебалкон в цветах флага Украины в Белгороде
Украинский флаг на крыше белгородского дома оказался профлистами
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#Город#Евгений Грицков#Полиция#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Балкон#Оперштаб#СВО#Флаг Украины
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