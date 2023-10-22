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Собака

Новый «фестивальный директор» и протез для Кубика: итоги дня в Белгородской области

22 октября 2023, 16:00
Фото: 1MI
Собака
В воскресенье 22 октября жители региона узнали, кто стал новым исполняющим обязанности руководителя Дирекции фестивалей Белгорода, какие украшения закупят для города на 3,3 млн рублей и как дела у пса, который пострадал, пытаясь предупредить об обстреле.

Из автозапчастей в фестивали

В белгородской Дирекции фестивалей в четвертый раз сменился исполняющий обязанности руководителя. Дольше всех учреждением управлял официальный директор Александр Новаков, после него почти каждые два месяца на место исполняющего обязанности руководителя приходили новые люди. Последней была Анастасия Бодякова, которая держалась на своём посту с 21 августа. Но не успела она перешагнуть двухмесячный срок, как пришла новая и. о.

В этот раз на должность исполняющего обязанности директора встала Наталья Селютина — ранее директор и учредитель компании «Сената», занимавшейся торговлей автозапчастями и ныне ликвидированной.

В Дирекции фестивалей Белгорода снова сменился руководитель
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Три миллиона на флаги и баннеры

На сайте госзакупок появился готовый контракт между Белгорблагоустройством и рекламным агентством «Фаворит» на сумму 3,3 млн рублей. На эти деньги исполнитель должен будет поставить 694 флага и флаговых композиций — около 3 тысяч рублей каждая, а также 94 баннера, включая 36 комплекта — от 8 до 52 тысяч рублей.

Официальное название предмета поставки — праздничное оформление. Только вот к какому празднику готовятся в Белгороде — не уточняется.

На праздничные флаги и баннеры для Белгорода потратят 3,3 млн рублей
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Пёс из Шебекино заново учится ходить

Собака по кличке Кубик в январе этого года попытался спасти людей от обстрела, но попал под снаряд. С самого детства он жил на предприятии, где охранники его подкармливали и заботились. Именно к ним пёс побежал, чтобы предупредить об обстреле ВСУ, но не успел — рядом с ним упал снаряд, и он лишился одной передней лапы.

Лечение оплатили сотрудники предприятия. Сейчас о нём заботятся в приюте для животных. Кубик поправился, и теперь заново учится ходить на протезе. Ему уже подыскивают любящих хозяев и новый дом.

Пёс, который спасал людей под обстрелами в Шебекино, получил протез лапы
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