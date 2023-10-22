Новый «фестивальный директор» и протез для Кубика: итоги дня в Белгородской области

Собака по кличке Кубик в январе этого года попытался спасти людей от обстрела, но попал под снаряд. С самого детства он жил на предприятии, где охранники его подкармливали и заботились. Именно к ним пёс побежал, чтобы предупредить об обстреле ВСУ, но не успел — рядом с ним упал снаряд, и он лишился одной передней лапы.