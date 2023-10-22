На праздничные флаги и баннеры для Белгорода потратят 3,3 млн рублей

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
К какому празднику готовится Белгорблагоустройство — в контракте не уточняется. Тем не менее, в закупке указаны 694 флага, каждый из которых стоит около трёх тысяч рублей, и 94 баннера, включая 36 комплектов — от 8 до 52 тысяч. Общая сумма — 3,32 миллиона рублей.
Напомним, в апреле ко Дню Победы на праздничную атрибутику потратили более 100 тысяч рублей. Здесь праздник будет явно посолиднее. Вероятно, областной центр готовят к новогодним гуляниям. Год назад на сайте госзакупок появился похожий загадочный контракт, но там были только флаговые композиции, и сумма была поскромнее — чуть больше 700 тысяч рублей.