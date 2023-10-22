На праздничные флаги и баннеры для Белгорода потратят 3,3 млн рублей

Напомним, в апреле ко Дню Победы на праздничную атрибутику потратили более 100 тысяч рублей. Здесь праздник будет явно посолиднее. Вероятно, областной центр готовят к новогодним гуляниям. Год назад на сайте госзакупок появился похожий загадочный контракт, но там были только флаговые композиции, и сумма была поскромнее — чуть больше 700 тысяч рублей.