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Деньги

На праздничные флаги и баннеры для Белгорода потратят 3,3 млн рублей

22 октября 2023, 13:51
Фото: 1MI
Деньги
На сайте госзакупок появился контракт между Белгорблагоустройством и рекламным агентством «Фаворит», по которому последнее должно до конца года поставить изделия для праздничного оформления — почти 700 флагов и 100 баннеров.

К какому празднику готовится Белгорблагоустройство — в контракте не уточняется. Тем не менее, в закупке указаны 694 флага, каждый из которых стоит около трёх тысяч рублей, и 94 баннера, включая 36 комплектов — от 8 до 52 тысяч. Общая сумма — 3,32 миллиона рублей.

Напомним, в апреле ко Дню Победы на праздничную атрибутику потратили более 100 тысяч рублей. Здесь праздник будет явно посолиднее. Вероятно, областной центр готовят к новогодним гуляниям. Год назад на сайте госзакупок появился похожий загадочный контракт, но там были только флаговые композиции, и сумма была поскромнее — чуть больше 700 тысяч рублей.

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#Праздничное оформление#Новости Белгорода#Белгород#Флаги#Баннеры#Екатерина Никулина
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