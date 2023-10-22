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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Фара автомобиля

Автомобиль за 1,5 млн рублей закупят для Белгорблагоустройства

22 октября 2023, 12:05
Фото: 1MI
Фара автомобиля
Соответствующий контракт разместили на сайте госзакупок на этой неделе. Легковой автомобиль Белгорблагоустройству поставит «АвтоБелогорье».

Согласно сайту госзакупок, несколько дней назад Управление Белгорблагоустройства разместило уже готовый контракт с ООО «АвтоБелогорье» на закупку и поставку одного легкового автомобиля за 1,5 миллиона рублей. Какое именно это будет авто — не уточняется.

Год назад эта же компания поставила белгородскому правительству машину за 2 млн рублей, всего тогда закупили три авто на сумму 8 миллионов.

Напомним, на неделе в России утвердили список автомобилей, на которые придётся пересесть и белгородским чиновникам в том числе. Среди них — Lada, УАЗ и «Москвич». Судя по цене контракта, у Белгорблагоустройства появится явно не один из них.

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#Госзакупки#Контракт#Легковой автомобиль#Белгород#Екатерина Никулина#АвтоБелогорье
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