Автомобиль за 1,5 млн рублей закупят для Белгорблагоустройства

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Согласно сайту госзакупок, несколько дней назад Управление Белгорблагоустройства разместило уже готовый контракт с ООО «АвтоБелогорье» на закупку и поставку одного легкового автомобиля за 1,5 миллиона рублей. Какое именно это будет авто — не уточняется.
Год назад эта же компания поставила белгородскому правительству машину за 2 млн рублей, всего тогда закупили три авто на сумму 8 миллионов.
Напомним, на неделе в России утвердили список автомобилей, на которые придётся пересесть и белгородским чиновникам в том числе. Среди них — Lada, УАЗ и «Москвич». Судя по цене контракта, у Белгорблагоустройства появится явно не один из них.