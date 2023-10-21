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Суд постановил оштрафовать аэропорт Старого Оскола на 40 тыс. рублей

Суд постановил оштрафовать аэропорт Старого Оскола на 40 тыс. рублей

21 октября 2023, 10:23
Фото: Midjourney
Текст соответствующего решения появился на сайте Арбитражного суда Белгородской области. Истцом выступил Белгородский транспортный прокурор Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В арбитражный суд прокурор обратился с просьбой оштрафовать АО «Аэропорт Старый Оскол» за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Заявление содержало признаки, согласно которым дело подлежало рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Разбирательства начались 4 сентября. 18 октября суд принял решение удовлетворить требования истца и постановил оштрафовать аэропорт на 40 тыс. рублей. Деньги необходимо направить на счёт судебных приставов.

Выплатить штраф предложили в добровольном порядке за два месяца — после вступления решения в законную силу. Стоит отметить, что произойдёт это только спустя пятнадцать дней со дня его принятия. Кроме того, решение можно попытаться обжаловать.

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