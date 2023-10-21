Суд постановил оштрафовать аэропорт Старого Оскола на 40 тыс. рублей

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В арбитражный суд прокурор обратился с просьбой оштрафовать АО «Аэропорт Старый Оскол» за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Заявление содержало признаки, согласно которым дело подлежало рассмотрению в порядке упрощенного производства.
Разбирательства начались 4 сентября. 18 октября суд принял решение удовлетворить требования истца и постановил оштрафовать аэропорт на 40 тыс. рублей. Деньги необходимо направить на счёт судебных приставов.
Выплатить штраф предложили в добровольном порядке за два месяца — после вступления решения в законную силу. Стоит отметить, что произойдёт это только спустя пятнадцать дней со дня его принятия. Кроме того, решение можно попытаться обжаловать.