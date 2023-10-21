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Архивное фото

По Белгородской области ударили из «Копья»: ВСУ вновь обстреляли регион

21 октября 2023, 07:55
Фото: 1MI
Архивное фото

Белгородскую область обстреляли из гранатомётов и минометов

За сутки украинские военные формирования нанесли по Белгородской области по меньшей мере 15 ударов. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, били из гранатомётов и миномётов.
Сюжет
Обстрел

20 октября ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка Шебекинского горокруга два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье». Это советский противотанковый гранатомёт, используемая на данный момент армиями Росси, Украины, Кубы, Молдавии и Киргизии.

В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый. На месте зафиксировали как минимум семь гранатометных выстрелов и шесть минометных снарядов.

Во всех случаях обошлось без последствий и разрушений. Нет и пострадавших.

Вчера ВСУ обстреляли семь районов Белгородской области. За сутки украинцы нанесли по приграничью более 100 ударов. Никто при этом не пострадал. В Валуйском горокруге из-за прилёта выбило окна в частном доме и повредило линию электропередачи. Последнюю на момент публикации уже восстановили.

ВСУ атаковали сразу семь районов Белгородской области
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