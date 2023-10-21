По Белгородской области ударили из «Копья»: ВСУ вновь обстреляли регион

Вчера ВСУ обстреляли семь районов Белгородской области. За сутки украинцы нанесли по приграничью более 100 ударов. Никто при этом не пострадал. В Валуйском горокруге из-за прилёта выбило окна в частном доме и повредило линию электропередачи. Последнюю на момент публикации уже восстановили.