Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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20 октября ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка Шебекинского горокруга два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье». Это советский противотанковый гранатомёт, используемая на данный момент армиями Росси, Украины, Кубы, Молдавии и Киргизии.
В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый. На месте зафиксировали как минимум семь гранатометных выстрелов и шесть минометных снарядов.
Во всех случаях обошлось без последствий и разрушений. Нет и пострадавших.
Вчера ВСУ обстреляли семь районов Белгородской области. За сутки украинцы нанесли по приграничью более 100 ударов. Никто при этом не пострадал. В Валуйском горокруге из-за прилёта выбило окна в частном доме и повредило линию электропередачи. Последнюю на момент публикации уже восстановили.