Обстрел из «Копья» и долг «Экотранса»: итоги субботы в Белгородской области

По данным Гладкова, два гранатомётных выстрела произвели по селу Новая Таволжанка Шебекинского горокруга, ещё как минимум семь гранатометных выстрелов и шесть минометных снарядов зафиксировали в Волоконовском районе на окраине хутора Старый.