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Обстрел из «Копья» и долг «Экотранса»: итоги субботы в Белгородской области

Обстрел из «Копья» и долг «Экотранса»: итоги субботы в Белгородской области

21 октября 2023, 16:00
Фото: 1MI
В субботу 21 октября белгородцы обсуждали очередные обстрелы приграничья, оплату долгов «Экотранса» и проверку рекламы ФАС.
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Белгородскую область обстреляли из гранатомётов и минометов

За сутки украинские военные формирования нанесли по Белгородской области по меньшей мере 15 ударов. В том числе был задействован советский противотанковый гранатомёт СПГ-9 «Копье».

По данным Гладкова, два гранатомётных выстрела произвели по селу Новая Таволжанка Шебекинского горокруга, ещё как минимум семь гранатометных выстрелов и шесть минометных снарядов зафиксировали в Волоконовском районе на окраине хутора Старый.

По Белгородской области ударили из «Копья»: ВСУ вновь обстреляли регион
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«Экотрансу» пока не грозит банкротство

Арбитражный суд прекратило дело о банкротстве транспортировщика мусора ООО «Транспортная компания „Экотранс“». Решение суда пока не опубликовано, но журналистам глава компании Николай Шеин сообщил, что остались и другие «задолженности перед налоговой».

Весной УФНС России по Белгородской области обратилось в суд с заявлением о признании банкротом транспортной компании «Экотранс». Документы суд принял со второго раза, а сумма долга составила 33,2 млн руб.

Суд Белгорода прекратил дело о банкротстве мусорного перевозчика «Экотранса»
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УФАС Белгорода возбудило дело в отношении компании по банкротству из-за громкой рекламы

Компании по банкротству придётся доказать белгородскому УФАС свою исключительность. Причина — громкий рекламный слоган.

В Бел.Ру обратилась наша постоянная читательница Раиса. Женщина сообщила, что её смущает реклама фирмы «Да! Банкрот», звучащая следующим образом: «Я сделала правильный выбор — списала долги с лучшей компанией!». По мнению Раисы, это не совсем соответствует действительности.

Женщина написала в УФАС. Антимонопольщики с её позицией согласились: теперь рекламодателю придётся доказать достоверность распространенной информации, но уже в рамках дела по признакам нарушения законодательства о рекламе.

Компании по банкротству придётся доказать белгородскому УФАС свою исключительность
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