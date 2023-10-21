Обстрел из «Копья» и долг «Экотранса»: итоги субботы в Белгородской области

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За сутки украинские военные формирования нанесли по Белгородской области по меньшей мере 15 ударов. В том числе был задействован советский противотанковый гранатомёт СПГ-9 «Копье».
По данным Гладкова, два гранатомётных выстрела произвели по селу Новая Таволжанка Шебекинского горокруга, ещё как минимум семь гранатометных выстрелов и шесть минометных снарядов зафиксировали в Волоконовском районе на окраине хутора Старый.
Арбитражный суд прекратило дело о банкротстве транспортировщика мусора ООО «Транспортная компания „Экотранс“». Решение суда пока не опубликовано, но журналистам глава компании Николай Шеин сообщил, что остались и другие «задолженности перед налоговой».
Весной УФНС России по Белгородской области обратилось в суд с заявлением о признании банкротом транспортной компании «Экотранс». Документы суд принял со второго раза, а сумма долга составила 33,2 млн руб.
Компании по банкротству придётся доказать белгородскому УФАС свою исключительность. Причина — громкий рекламный слоган.
В Бел.Ру обратилась наша постоянная читательница Раиса. Женщина сообщила, что её смущает реклама фирмы «Да! Банкрот», звучащая следующим образом: «Я сделала правильный выбор — списала долги с лучшей компанией!». По мнению Раисы, это не совсем соответствует действительности.
Женщина написала в УФАС. Антимонопольщики с её позицией согласились: теперь рекламодателю придётся доказать достоверность распространенной информации, но уже в рамках дела по признакам нарушения законодательства о рекламе.