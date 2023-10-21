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Краснодараская «Азбука дома» требует с «Белдорстроя» 13,4 млн рублей долга

Краснодараская «Азбука дома» требует с «Белдорстроя» 13,4 млн рублей долга

21 октября 2023, 14:29
Фото: 1MI
ООО ГК «Азбука дома» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белдорстрой». Фирма требует взыскать 13,4 млн рублей задолженности.

Первое собеседование и предварительное судебное заседание по делу пройдёт 16 ноября. К этому времени истцу нужно представить подробный расчёт суммы долга и доказательства, подтверждающие выполнение работ. Ответчику же необходимо подготовить мотивированный ответ с возражениями.

Отмечается, что сперва суд оставил иск «Азбуки дома» без движения, но после устранения всех недостатков принял его к производству. Первые документы по делу появились 30 августа.

Фирма «Азбука дома» зарегистрирована в Краснодарском крае с 2016 года. Компания занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

ООО «Белдорстрой» зарегистрировано в Белгороде с 2004 года. Сфера деятельности фирмы — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и основной совладелец — Николай Степашов. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 52,9 млн рублей.

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