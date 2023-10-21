Краснодараская «Азбука дома» требует с «Белдорстроя» 13,4 млн рублей долга

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Первое собеседование и предварительное судебное заседание по делу пройдёт 16 ноября. К этому времени истцу нужно представить подробный расчёт суммы долга и доказательства, подтверждающие выполнение работ. Ответчику же необходимо подготовить мотивированный ответ с возражениями.
Отмечается, что сперва суд оставил иск «Азбуки дома» без движения, но после устранения всех недостатков принял его к производству. Первые документы по делу появились 30 августа.
Фирма «Азбука дома» зарегистрирована в Краснодарском крае с 2016 года. Компания занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
ООО «Белдорстрой» зарегистрировано в Белгороде с 2004 года. Сфера деятельности фирмы — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и основной совладелец — Николай Степашов. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 52,9 млн рублей.