Краснодараская «Азбука дома» требует с «Белдорстроя» 13,4 млн рублей долга

Первое собеседование и предварительное судебное заседание по делу пройдёт 16 ноября. К этому времени истцу нужно представить подробный расчёт суммы долга и доказательства, подтверждающие выполнение работ. Ответчику же необходимо подготовить мотивированный ответ с возражениями.