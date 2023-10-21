Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В пригородном маршруте Белгорода № 116 заработала система «вход/выход»

Ещё один автобус Белгорода подключился к системе двойного прикладывания карты

21 октября 2023, 12:06
Фото: 1MI

В пригородном маршруте Белгорода № 116 заработала система «вход/выход»

В пригородном маршруте № 116 «Энергомаш — Ближнее» заработала система «вход/выход», сообщает пресс-служба облправительства.

С 21 октября пассажиры этого маршрута для оплаты проезда должны прикладывать карту к валидатору как при входе, так и при выходе. Система автоматически рассчитает сумму проезда и спишет необходимую сумму.

Если же карту не приложить во второй раз, то спишется стоимость поездки до конечной остановки.

На сегодняшний день система работает на 41 маршруте Белгорода и агломерации: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.

К новой системе оплаты проезда подключили ещё один белгородский автобус
Узнать подробнее
Читайте также:
Систему оплаты изменят ещё в двух автобусах Белгородской агломерацииК системе двойного прикладывания карты подключили ещё один автобус в БелгородеАвтобусы в Белгороде с утра воскресенья ездят по-другому
#Белгородский район#Автобус#Пригородный маршрут#Белгород#Оплата проезда#Сheck-in/check-out#Артем Черненко#Прикладывание карты
Подпишитесь
Дождь смыл бронеплёнку с окна школы в Белгородской области
Сегодня, 09:16
Суд Белгорода прекратил дело о банкротстве мусорного перевозчика «Экотранса»
Сегодня, 12:36
Школы Красной Яруги переведут на дистант после жёсткого обстрела
Вчера, 18:49
Компании по банкротству придётся доказать белгородскому УФАС свою исключительность
Сегодня, 13:50
Выкопали картошку, накололи дрова: как помогли семьям мобилизованных белгородцев
Сегодня, 07:17
Осталась одна дверь: в Новой Таволжанке решили усилить темпы ремонта домов
Сегодня, 11:02