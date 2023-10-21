Ещё один автобус Белгорода подключился к системе двойного прикладывания карты

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
С 21 октября пассажиры этого маршрута для оплаты проезда должны прикладывать карту к валидатору как при входе, так и при выходе. Система автоматически рассчитает сумму проезда и спишет необходимую сумму.
Если же карту не приложить во второй раз, то спишется стоимость поездки до конечной остановки.
На сегодняшний день система работает на 41 маршруте Белгорода и агломерации: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.