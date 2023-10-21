Дождь смыл бронеплёнку с окна школы в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Жительница Красной Яруги сообщила Вячеславу Гладкову, что в школе, где учится её ребёнок, бронеплёнка слезла с окна после дождя. Губернатор ответил, что это недопустимо, и в ситуации нужно разобраться.
Плёнка наклеивается изнутри, поэтому дождь на неё повлиять физически не может. Если наклеили по ошибке снаружи, то скажите адрес школы — исправим.
Вячеслав Гладков
Местная жительница также попросила губернатора ввести в Красной Яруге дистанционное обучение, так как после обстрела ВСУ родители переживают за жизнь своих детей. Напомним, что на днях село попало под мощный обстрел: было зафиксировано 10 прилётов. Шесть снарядов взорвались в сёлах Теребрено и Вязовое Краснояружского района. Разрушений и пострадавших удалось избежать.