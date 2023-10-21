Дождь смыл бронеплёнку с окна школы в Белгородской области

Местная жительница также попросила губернатора ввести в Красной Яруге дистанционное обучение, так как после обстрела ВСУ родители переживают за жизнь своих детей. Напомним, что на днях село попало под мощный обстрел: было зафиксировано 10 прилётов. Шесть снарядов взорвались в сёлах Теребрено и Вязовое Краснояружского района. Разрушений и пострадавших удалось избежать.