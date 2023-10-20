ЖКХ и госпошлина: кто из депутатов горсовета Белгорода числится в базе должников

Согласно данным, в отношении депутата возбудили четыре исполнительных производства. Два из них — в 2022 году. Там речь идёт о взыскании имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации в размере 131 786 рублей и взыскании имущественного характера в пользу физических и юридических лиц — 1 410 991 рублей. Ещё два производства возбудили в текущем году о взыскании исполнительского сбора. Сумма — по 5000 рублей.