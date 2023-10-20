ЖКХ и госпошлина: кто из депутатов горсовета Белгорода числится в базе должников

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В базе судебных приставов мы обнаружили фамилии пятерых депутатов Белгородского горсовета. Один из них — депутат по одномандатному избирательному округу № 23 Артём Рязанов. Он является генеральным директором ОАО «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова» и входит в состав постоянной комиссии по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства.
Исполнительное производство в отношении Рязанова возбудили в 2019 году из-за задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Общая сумма — 29 123 рубля. В 2020 году исполнительное производство прекратили, но в базе судебных приставов депутат числится до сих пор.
В базе приставов депутат по одномандатному избирательному округу № 27 Сергей Амельченко. Он же директор АНО Центр развития и поддержки общественных инициатив «Сотрудничество» и компании «Спецсервис+». Депутат входит в состав постоянной комиссии по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства.
Согласно данным, в отношении депутата возбудили четыре исполнительных производства. Два из них — в 2022 году. Там речь идёт о взыскании имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации в размере 131 786 рублей и взыскании имущественного характера в пользу физических и юридических лиц — 1 410 991 рублей. Ещё два производства возбудили в текущем году о взыскании исполнительского сбора. Сумма — по 5000 рублей.
Среди должников депутат по единому избирательному округу Константин Салов. Среди долгов избранника народа — госпошлина, присуждённая судом, в размере 200 рублей, задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию (47 564 рубля) и задолженность в размере 1000 рублей. Одно производство прекратили в 2020 году, а второе — в 2022-м. Подробности на фото:
В 2019 году приставы возбудили исполнительное производство в отношении депутата по единому избирательному округу Евгения Дрёмова. Речь идёт о взыскании госпошлины, присуждённой судом. В 2020 году исполнительное производство прекратили, но в базе судебных приставов депутат числится до сих пор.
Евгений Дрёмов является помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И. М. Мусатова по работе в Белгородской области и секретарём постоянной комиссии Белгородского горсовета по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства.
В текущем году приставы также возбудили исполнительное производство в отношении депутата по единому избирательному округу Юрия Осетрова. Он является директором ЗАО «АспектЦентр» и входит в горсовете в состав постоянной комиссии по вопросам законности и развития местного самоуправления.
Согласно данным судебных приставов, у Осетрова имеется задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 4 813 рублей.
В 2022 году журналисты Бел.Ру нашли в базе судебных приставов фамилии четверых депутатов Белгородского горосовета. Среди должников была Светлана Шаповалова. Она являлась депутатом по одномандатному избирательному округу № 10. У Шаповаловой была непогашенная задолженность по кредиту в размере 351 тыс. рублей.
В базе был и Артём Рязанов. У него также была задолженность по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи в размере 29 тысяч рублей.
Три исполнительных производства приставы возбудили в отношении Сергея Амельченко. Одно из исполнительных производств было не оплачено. Сумма долга составляла 1,3 млн рублей. Речь шла о взысканиях имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации.
А ещё в базу попала депутат горсовета по единому избирательному округу шестого созыва Наталья Аверьянова. Исполнительное производство было возбуждено 11 ноября 2022 года. Причина — штраф ГИБДД. Примечательно, что акт по делу об административном правонарушении составили в июле правоохранители в Краснодарском крае.
Напомним, состав депутатов горсовета Белгорода седьмого созыва изменился. Часть избранников народа вошли в состав из предыдущего состава. Это Вадим Радченко, Денис Загребайлов, Олег Головченко, Дмитрий Морозов, Максим Палесика, Илья Салмин, Владислав Караханов, Николай Ряпухин, Эдуард Андросов, Александр Зеберт, Максим Егоров, Александр Стригунов, Артём Рязанов, Валентин Чуев, Ирина Севостьянова и Сергей Амельченко.
Часть депутатов, которые ранее числились по единым избирательным округам, вошли в состав горсовета уже по одномандатным округам. Это Николай Бутов, Евгений Михайлюков и Лидия Новакова.