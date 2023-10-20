Житель Орловской области поджёг дом с женой и дочерью внутри

По данным суда, житель Орловской области в мае 2020 года жил отдельно от своей супруги. Но, выпив алкоголь, решил прийти к ней в гости в деревню Овсянниково Орловской области. Между парой завязалась ссора, и орловец решил отомстить супруге негуманным способом: облил стену её дома бензином и поджёг. При этом, в доме, помимо жены виновного, в доме находились его несовершеннолетняя дочь, родители и 84-летний дедушка супруги. При пожаре никто не пострадал, они успели покинуть дом. Суд считает, что орловец знал, о том, кто находился в доме