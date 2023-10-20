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Житель Орловской области поджёг дом с женой и дочерью внутри

Житель Орловской области поджёг дом с женой и дочерью внутри

20 октября 2023, 14:16
Фото: 1MI
О произошедшем в Орловской области преступлении рассказали журналисты «Орёлtimes». Помимо жены и дочери виновного, внутри также находились 84-летний дедушка и ещё два взрослых человека. Его признали виновным в трёх преступлениях.

По данным суда, житель Орловской области в мае 2020 года жил отдельно от своей супруги. Но, выпив алкоголь, решил прийти к ней в гости в деревню Овсянниково Орловской области. Между парой завязалась ссора, и орловец решил отомстить супруге негуманным способом: облил стену её дома бензином и поджёг. При этом, в доме, помимо жены виновного, в доме находились его несовершеннолетняя дочь, родители и 84-летний дедушка супруги. При пожаре никто не пострадал, они успели покинуть дом. Суд считает, что орловец знал, о том, кто находился в доме

Ранее осуждённый снимал квартиру, из которой периодически выносил бытовую технику и продавал.

Суд признал подсудимого виновным в покушении на убийство, в уничтожении чужого имущества и в краже. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 15 лет.

Подобный случай произошёл в Белгородской области. Мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода и поджёг дверь дома, в котором находились его жена, трое детей, а также мать и бабушка супруги. Никто не пострадал.

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#Поджог#Преступление#Орловская область#Белгород#Александра Склярова
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