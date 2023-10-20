Житель Орловской области поджёг дом с женой и дочерью внутри

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По данным суда, житель Орловской области в мае 2020 года жил отдельно от своей супруги. Но, выпив алкоголь, решил прийти к ней в гости в деревню Овсянниково Орловской области. Между парой завязалась ссора, и орловец решил отомстить супруге негуманным способом: облил стену её дома бензином и поджёг. При этом, в доме, помимо жены виновного, в доме находились его несовершеннолетняя дочь, родители и 84-летний дедушка супруги. При пожаре никто не пострадал, они успели покинуть дом. Суд считает, что орловец знал, о том, кто находился в доме
Ранее осуждённый снимал квартиру, из которой периодически выносил бытовую технику и продавал.
Суд признал подсудимого виновным в покушении на убийство, в уничтожении чужого имущества и в краже. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 15 лет.
Подобный случай произошёл в Белгородской области. Мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода и поджёг дверь дома, в котором находились его жена, трое детей, а также мать и бабушка супруги. Никто не пострадал.