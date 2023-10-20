ВСУ атаковали сразу семь районов Белгородской области

В Грайворонском горокруге в общем 21 прилёт насчитали в селах Дроновка, Козинка и Сподарюшино. Под обстрел артиллерии также попала окраина Красной Яруги — десять прилётов. На гражданских объектах разрушений и пострадавших нет. Шесть снарядов противник выпустил по сёлам Теребрено и Вязовое в Краснояружском районе.