ВСУ атаковали сразу семь районов Белгородской области

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
ВСУ обстреляли семь районов Белгородской области и за сутки нанесли по приграничью более 100 ударов. Никто не пострадал.
Разрушения зафиксировали в селе Карабаново Валуйского горокруга. По населённому пункту ударили из артиллерии — 32 прилёта. В частном доме выбило окна, повредило линию электропередачи. ЛЭП уже восстановили. Никто не пострадал.
В Белгородском районе под огнём были Нехотеевка и Журавлёвка — семь прилётов. Над сёлами Никольское, Ястребово и Варваровка сбили по одному беспилотнику. Без последствий.
В Борисовском районе в Цаповке с БПЛА сбросили два взрывных устройства, Лозовую Рудку и Богун-Городок обстреляли из миномётов. Зафиксировали 11 прилётов. Десять гранатомётных выстрелов нанесли по хутору Старый в Волоконовском районе.
В Грайворонском горокруге в общем 21 прилёт насчитали в селах Дроновка, Козинка и Сподарюшино. Под обстрел артиллерии также попала окраина Красной Яруги — десять прилётов. На гражданских объектах разрушений и пострадавших нет. Шесть снарядов противник выпустил по сёлам Теребрено и Вязовое в Краснояружском районе.
Также под огнём оказался Шебекинский горокруг. 11 прилётов зафиксировали в Новой Таволжанке, Середе, Белянке, МАПП «Шебекино». Разрушений и пострадавших нет.