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Суд принял иск к Яковлевскому ГОКу на 2,9 млн рублей

Суд принял иск к Яковлевскому ГОКу на 2,9 млн рублей

20 октября 2023, 07:30
Фото: 1MI
В суд обратилась компания «Гарант плюс». Исковое заявление приняли и вызвали стороны на собеседование.

Согласно картотеке дел, фирма «Гарант плюс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Яковлевскому ГОКу. Истец попросил взыскать задолженность по договору подряда в размере 2,9 млн рублей.

Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 31 октября.

Напомним, ранее с Яковлевского ГОКа Росприроднадзор потребовал также через суд 110 млн за сбросы сточных вод в Крапивенское водохранилище. Проверку инспекторы провели в марте 2021 года.

На предприятии считают, что претензии, направленные Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора, некорректные в части подхода к расчётам при оценке ущерба. Свою позицию ГОК готов представить в суде.

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#Белгородская область#Долг#Задолженность#Эксклюзив#Инспекторы#Белгород#Кристина Семенчук#Яковлевский ГОК#Росприроднадзор#Белгородский бизнес
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