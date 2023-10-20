Суд принял иск к Яковлевскому ГОКу на 2,9 млн рублей

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Согласно картотеке дел, фирма «Гарант плюс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Яковлевскому ГОКу. Истец попросил взыскать задолженность по договору подряда в размере 2,9 млн рублей.
Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 31 октября.
Напомним, ранее с Яковлевского ГОКа Росприроднадзор потребовал также через суд 110 млн за сбросы сточных вод в Крапивенское водохранилище. Проверку инспекторы провели в марте 2021 года.
На предприятии считают, что претензии, направленные Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора, некорректные в части подхода к расчётам при оценке ущерба. Свою позицию ГОК готов представить в суде.