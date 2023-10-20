Школы Красной Яруги переведут на дистант после жёсткого обстрела

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Жители Красной Яруги написали главе региона большое письмо после жёсткого обстрела посёлка, которое случилось 19 октября. В нём они перечислили целый комплекс проблем, начиная от отваливающейся от окон бронеплёнки после дождя до отказа учителей заниматься с детьми на дистанте. И попросили губернатора ввести в Красной Яруге дистанционное обучение, так как после обстрела ВСУ родители переживают за жизнь своих детей.
«Каждый день наш посёлок попадает под обстрел. Детей, конечно, учителя пустили в подвал, за что им большое спасибо, но дети начали падать в обморок, так как не хватало воздуха. Мы, жители посёлка Красная Яруга, просим перевести детей на дистанционное обучение», — зачитал губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона ответил, что бронеплёнка наклеивается изнутри, поэтому дождь на неё повлиять физически не может. Если её по ошибке наклеили снаружи, он попросил сообщить ему номер школы, чтобы чиновники могли оперативно исправить ситуацию. Также губернатор попросил позвонить ему в приёмную и назвать фамилии учителей, которые отказываются заниматься с детьми на дистанте.
Мы очень быстро поправим ситуацию и побеседуем с людьми, которые допускают нарушение закона.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Что касается введения дистанционного обучения в Красной Яруге, вопрос обсудят на оперативном заседании правительства Белгородской области в понедельник, 23 октября. Тогда же назовут номера школ, которые будут закрыты в связи с неблагоприятной оперативной обстановкой.
«Я согласен с вами — дистанционное обучение нужно объявлять. В каких школах — мы назовём в понедельник», — подчеркнул губернатор.
Напомним, за минувшие сутки противник нанёс по Белгородской области больше 100 ударов. Сильно досталось Красной Яруге — она попала под обстрел артиллерии, было зафиксировано 10 прилётов. Шесть снарядов взорвались в сёлах Теребрено и Вязовое Краснояружского района. Разрушений и пострадавших удалось избежать.