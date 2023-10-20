Школы Красной Яруги переведут на дистант после жёсткого обстрела

Глава региона ответил, что бронеплёнка наклеивается изнутри, поэтому дождь на неё повлиять физически не может. Если её по ошибке наклеили снаружи, он попросил сообщить ему номер школы, чтобы чиновники могли оперативно исправить ситуацию. Также губернатор попросил позвонить ему в приёмную и назвать фамилии учителей, которые отказываются заниматься с детьми на дистанте.