«Русский аппетит» судится с властями Старого Оскола из-за отказа продлить аренду

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Согласно картотеке дел, компания «Русский Аппетит» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к департаменту имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского горокруга. Компания попросила признать действия ведомства незаконными — департамент отказался заключать дополнительные соглашения о продлении договоров аренды земельных участков.
Это договоры долгосрочной аренды следующих земельных участков в Старом Осколе:
Заявитель попросил суд обязать департамент продлить договоры аренды указанных земельных участков на три года. По решению Арбитражного суда Белгородской области в удовлетворении требований компании отказали. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд решение оставил без изменений. Посчитав судебные акты незаконными и необоснованными, компания обратилась в суд округа с кассационной жалобой.
Как следует из материалов дела, в 2012 году департамент имущественных и земельных отношений и фирма «Русский Аппетит» заключили договор на размещение остановок в комплексе со встроенными торговыми павильонами. В условиях договора было прописано, что пользователь обустроит ряд автобусных остановок в Старом Осколе.
Компания также должна была установить остановочные павильоны в комплексе со встроенными торговыми павильонами и выполнить благоустройство прилегающих к ним территорий.
По истечении срока действия договора «Русский Аппетит» обязался передать объекты безвозмездно в муниципальную собственность Старооскольского горокруга. Поэтому в 2013 году стороны заключили договоры долгосрочной аренды земельных участков для размещения временных сооружений.
В 2022 году департамент имущественных и земельных отношений уведомил компанию о расторжении договоров аренды. При этом по истечении срока действия контрактов «Русский Аппетит» обратился в ведомство с заявлением о заключении дополнительных соглашений для увеличения срока аренды на три года. Но ведомство компании отказало, сославшись на то, что фирма не передала в муниципальную собственность остановочные павильоны по истечении срока действия договоров аренды. Также в департаменте указали на отсутствие правовых оснований для предоставления земельных участков, занятых объектами нестационарной торговли.
Учитывая требования закона, судебная коллегия согласилась с выводами арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о том, что для размещения нестационарных объектов торговли земельные участки не предоставляются. Соответственно продление срока действия ранее заключённых договоров аренды, на основании которых предоставлялись земельные участки для размещения объектов нестационарной торговли, действующим законодательством не допускается.
В итоге решение Арбитражного суда Белгородской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суд оставил без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок со дня вынесения в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке.
Справка. Компания «Русский Аппетит» зарегистрирована в Воронеже в 2004 году и занимается арендой и лизингом торгового оборудования. Руководитель и бенефициар — Татьяна Прытыкина. По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 4,9 млн рублей. Владельцами фирмы являются Татьяна Прытыкина (60% доли в УК), Андрей Прытыкин (10% доли в УК) и компания «Носорог» (30% доли в УК).