«Русский аппетит» судится с властями Старого Оскола из-за отказа продлить аренду

В 2022 году департамент имущественных и земельных отношений уведомил компанию о расторжении договоров аренды. При этом по истечении срока действия контрактов «Русский Аппетит» обратился в ведомство с заявлением о заключении дополнительных соглашений для увеличения срока аренды на три года. Но ведомство компании отказало, сославшись на то, что фирма не передала в муниципальную собственность остановочные павильоны по истечении срока действия договоров аренды. Также в департаменте указали на отсутствие правовых оснований для предоставления земельных участков, занятых объектами нестационарной торговли.