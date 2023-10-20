РЭО: К концу года технический этап рекультивации полигона в Кабардинке будет окончен

По его словам, ликвидация данного объекта ведется с начала этого года согласно поручению главы государства о рекультивации мусорных полигонов. Как сообщает newstracker.ru, на сегодняшний день рекультивация объекта в Кабардинке близка к завершению. До 21 ноября планируется провести монтаж экрана и уложить плодородный слой, а позже в течение недели посеять на данной территории траву и высадить деревья. Буцаев пообещал, что до конца 2023 года удастся справиться с техническим этапом рекультивации полигона, чтобы в дальнейшем на этой площади началось строительство парка имени Федора Конюхова.