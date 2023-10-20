РЭО: К концу года технический этап рекультивации полигона в Кабардинке будет окончен

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
По его словам, ликвидация данного объекта ведется с начала этого года согласно поручению главы государства о рекультивации мусорных полигонов. Как сообщает newstracker.ru, на сегодняшний день рекультивация объекта в Кабардинке близка к завершению. До 21 ноября планируется провести монтаж экрана и уложить плодородный слой, а позже в течение недели посеять на данной территории траву и высадить деревья. Буцаев пообещал, что до конца 2023 года удастся справиться с техническим этапом рекультивации полигона, чтобы в дальнейшем на этой площади началось строительство парка имени Федора Конюхова.
В проекте рекультивации прописано формирование тела полигона с выстроенными по нормативам откосами, оборудование рекультивационного экрана из нескольких слоев на поверхности отходов для защиты свалочного тела от воздействия осадков, обустройство пассивной системы дегазации из 30 скважин. Скважины оснастят биофильтрами со сменной загрузкой.
Данный объект был запущен в эксплуатацию в 1973 году, он успешно проработал до августа 2017 года, после чего был законсервирован. На полигоне захоранивали в основном бытовые и строительные отходы общим объемом в 1,66 миллиона тонн.
Побывав на полигоне, Денис Буцаев отправился на совещание с заместителем губернатора региона Андреем Прошуниным. Стороны поговорили о перспективах строительства современных объектов по обращению с ТКО в Краснодарском крае по концессионным соглашениям.
Рекультивация такого полигона позволяет сократить экологическую нагрузку на население и добиться формирования экономики замкнутого цикла.