Районы Белгородской области получат почти 98 млн рублей компенсации за беженцев

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
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Updated Сегодня, 13:46
Муниципалитетам в Белгородской области компенсируют расходы по размещению жителей приграничных территорий, вынужденно покинувших свои дома и проживающих в ПВР. Соответствующее постановление региональное правительство опубликовало 16 октября.
В документе утвердили распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетов муниципальных образований. Согласно постановлению, районам и городским округам возместят ещё 95 млн 769 тыс. рублей за размещение и питание вынужденных переселенцев.
Наибольшую компенсацию получит бюджет Белгорода — 82 млн 380 тыс. рублей. Старооскольскому горокругу выделят 10 млн 873 тыс. рублей. Яковлевский горокруг получит 953,4 тыс. рублей, Новооскольский округ — 482,8 тыс. рублей, Валуйский горокруг — 462,2 тыс. рублей, Красненский район — 405,9 тыс. рублей, а Краснояружский район — 211,2 тыс. рублей.
Эту же компенсацию муниципалитеты получали и ранее. В августе стало известно, что на возмещение расходов районов и горокругов выделят почти 164 млн рублей из областного бюджета. Деньги распределялись между 14-ю муниципалитетами.
Большую часть суммы, как сейчас, выделили Белгороду — 127,4 млн рублей. Старооскольскому горокругу и Белгородскому району — 13,1 млн и 12,1 млн рублей соответственно.