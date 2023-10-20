Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Белгородским муниципалитетам возместят расходы на содержание переселенцев

Районы Белгородской области получат почти 98 млн рублей компенсации за беженцев

20 октября 2023, 12:29
Фото: 1MI

Белгородским муниципалитетам возместят расходы на содержание переселенцев

Муниципалитетам предоставят компенсацию за размещение и питание вынужденных переселенцев. Большую часть средств направят в бюджет Белгорода, следует из постановления правительства региона. Документ опубликовали 16 октября.
Сюжет
Бюджет

Муниципалитетам в Белгородской области компенсируют расходы по размещению жителей приграничных территорий, вынужденно покинувших свои дома и проживающих в ПВР. Соответствующее постановление региональное правительство опубликовало 16 октября.

В документе утвердили распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетов муниципальных образований. Согласно постановлению, районам и городским округам возместят ещё 95 млн 769 тыс. рублей за размещение и питание вынужденных переселенцев.

Наибольшую компенсацию получит бюджет Белгорода — 82 млн 380 тыс. рублей. Старооскольскому горокругу выделят 10 млн 873 тыс. рублей. Яковлевский горокруг получит 953,4 тыс. рублей, Новооскольский округ — 482,8 тыс. рублей, Валуйский горокруг — 462,2 тыс. рублей, Красненский район — 405,9 тыс. рублей, а Краснояружский район — 211,2 тыс. рублей.

Эту же компенсацию муниципалитеты получали и ранее. В августе стало известно, что на возмещение расходов районов и горокругов выделят почти 164 млн рублей из областного бюджета. Деньги распределялись между 14-ю муниципалитетами.

Большую часть суммы, как сейчас, выделили Белгороду — 127,4 млн рублей. Старооскольскому горокругу и Белгородскому району — 13,1 млн и 12,1 млн рублей соответственно.

За питание и проживание людей в ПВР Белгороду и районам направят 163,7 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
А компенсация будет? Белгородский министр рассказал о страховых возмещениях бизнесуВ какие ПВР отселят жителей Белгорода в случае ЧС?Без жилья и из-за страха: кто из белгородцев остаётся жить в ПВР
#Белгородская область#Старый Оскол#Бюджет#Муниципалитеты#Компенсация#Вынужденные переселенцы#Белгород#Наталья Корявых#Пвр
Подпишитесь
На 26 дорогах Белгорода установят разделительные барьеры. Где и зачем?
Сегодня, 07:22
Два по цене одного: туалеты за белгородским драмтеатром на торгах подешевели вдвое
Сегодня, 10:21
Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в городе Губкин
Сегодня, 12:18
Без камер нет вандалов? Кто же тогда ломает остановки на Щорса в Белгороде?
Сегодня, 14:29
Красоты на Щорса в Белгороде скоро ждать не стоит: когда отремонтируют остановки?
Сегодня, 14:13
Стало слишком дорого: белгородцы отказываются от поездок на такси, когда есть выбор
Сегодня, 11:46