«Ноги были под шлакоблоками»: как белгородец помог пострадавшей при взрыве паре?

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В ночь с 11 на 12 октября в частном секторе Белгорода случилась трагедия: обломки сбитого БПЛА упали на дом, из-за чего тот оказался разрушен, а его жильцы ранены или мертвы. Ещё несколько домов оказались повреждены. Стало известно, что не только спасатели вытаскивали из-под обломков пострадавших, но и местные жители. Так, одним из них стал Эдуард Ермаков.
Тренер женской футбольной команды «Виктория» пришёл на место ЧП одним из первых. Вместе с ним была его жена Марина. Белгородец рассказал журналисту «Белгород-медиа» о том, что они проживают через огород от разрушенного дома. Первой удалось спасти Олесю Акифи, вторым вытащили её мужа, Хайбара Акифи.
Я передал её своей жене Марине и мужчине, который тоже очень сильно помог. Чуть дальше на земле увидел мужа Олеси. Ноги его были под шлакоблоками, не получалось вытянуть. Подбежал на помощь детский футбольный тренер Родион Нагинайлов, он живёт неподалеку, двое мужиков и бывший игрок «Салюта» Дмитрий Бурмистров.
дополнил Эдуард Ермаков
Тренер получил ожоги, но в настоящий момент чувствует себя лучше и вновь вышел на работу.