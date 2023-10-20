«Ноги были под шлакоблоками»: как белгородец помог пострадавшей при взрыве паре?

В ночь с 11 на 12 октября в частном секторе Белгорода случилась трагедия: обломки сбитого БПЛА упали на дом, из-за чего тот оказался разрушен, а его жильцы ранены или мертвы. Ещё несколько домов оказались повреждены. Стало известно, что не только спасатели вытаскивали из-под обломков пострадавших, но и местные жители. Так, одним из них стал Эдуард Ермаков.