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Published Сегодня, 15:08

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Updated Сегодня, 15:10

На патриотических муралах в Курске нарисовали немецких солдат

На патриотических муралах в Курске нарисовали немецких солдат

20 октября 2023, 15:08
Фото: 1MI
В соседнем городе сделали граффити военно-патриотической направленности, но ошиблись, изобразив там солдат и танки вермахта. Первыми на это обратили ветераны боевых действий. Кто ответственен за выполнение муралов, пока неизвестно. Подробности сообщают «Курские известия».

В Курске на муралах «Герои огненной дуги» изобразили танки и солдат вермахта. Граффити на тему 80-летия победы на Курской дуге собирались нарисовать на торцах нескольких жилых домов.

Реализация проекта «80 лет победы в Курской битве — 50 дней — 50 ночей» началась на прошлой неделе. Однако обнаружилась неприятная ошибка — художники по какой-то причине изобразили немецкие танки Т-V «Пантера» и T-Vl «Тигр» и солдат вермахта.

Как пишет издание, первыми на рисунки обратили внимание ветераны боевых действий. Многие возмутились. Они обратились в администрацию региона, назвав это «наглым кощунством».

Кто ответственен за муралы, пока неизвестно. Однако грант выиграл московский фонд «Гуманитарный мир». В фонде ситуацию пока не прокомментировали.

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#Великая Отечественная война#Курск#Нарочно не придумаешь#Белгород#Наталья Корявых#Мурал#Танки
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