На патриотических муралах в Курске нарисовали немецких солдат

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В Курске на муралах «Герои огненной дуги» изобразили танки и солдат вермахта. Граффити на тему 80-летия победы на Курской дуге собирались нарисовать на торцах нескольких жилых домов.
Реализация проекта «80 лет победы в Курской битве — 50 дней — 50 ночей» началась на прошлой неделе. Однако обнаружилась неприятная ошибка — художники по какой-то причине изобразили немецкие танки Т-V «Пантера» и T-Vl «Тигр» и солдат вермахта.
Как пишет издание, первыми на рисунки обратили внимание ветераны боевых действий. Многие возмутились. Они обратились в администрацию региона, назвав это «наглым кощунством».
Кто ответственен за муралы, пока неизвестно. Однако грант выиграл московский фонд «Гуманитарный мир». В фонде ситуацию пока не прокомментировали.