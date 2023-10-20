На патриотических муралах в Курске нарисовали немецких солдат

В соседнем городе сделали граффити военно-патриотической направленности, но ошиблись, изобразив там солдат и танки вермахта. Первыми на это обратили ветераны боевых действий. Кто ответственен за выполнение муралов, пока неизвестно. Подробности сообщают «Курские известия».

Сюжет Нарочно не придумаешь