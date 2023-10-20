На Лебединском ГОКе выпустили 20-миллионную тонну сушёного железорудного концентрата

— История участка началась в 2007 году с установки на складе концентрата первого сушильного барабана, — рассказывает начальник участка по производству сушеного концентрата Александр Чуев. — С тех пор с сентября по май у нас наступает «сезон сушки концентрата», а летом участок останавливаем и проводим капитальный ремонт и реконструкцию, чтобы поднять производительность.