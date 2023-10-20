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Лебединский ГОК

На Лебединском ГОКе выпустили 20-миллионную тонну сушёного железорудного концентрата

20 октября 2023, 14:01
Фото: Александра Белашова
Лебединский ГОК
20-миллионную тонну сушёного железорудного концентрата произвели на обогатительной фабрике 17 октября.

Круглая цифра — результат работы подразделения за шестнадцать лет.

— История участка началась в 2007 году с установки на складе концентрата первого сушильного барабана, — рассказывает начальник участка по производству сушеного концентрата Александр Чуев. — С тех пор с сентября по май у нас наступает «сезон сушки концентрата», а летом участок останавливаем и проводим капитальный ремонт и реконструкцию, чтобы поднять производительность.

Для чего сушат концентрат? Для того, чтобы избежать его замерзания при транспортировке: пониженная влажность обеспечивает сохранение «сыпучих» свойств.

— Удаляем из концентрата влагу, снижая этот показатель с 10 до 3 процентов, чтобы у потребителей в холодное время года не возникало проблем с выгрузкой продукции из вагонов, — поясняет Александр.

Сейчас на участке одновременно работают три сушильных барабана, каждый длиной 27 метров и диаметром 3,5 метра. По конвейерной ленте железорудный концентрат поступает в такой агрегат, где перемешивается при помощи лопастей. Одна «порция» сушится примерно 20 минут, и на выходе обогатители получают концентрат необходимой влажности.

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#Белгородская область#Лебединский ГОК#Производство#Белгород#Татьяна Лукащева#Агрегат#Сушеный железорудный концентрат#Конвейерная лента
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