На какие отечественные машины придётся пересесть белгородским чиновникам?

В России определили список авто, на которых должны ездить чиновники

Президент официально поручил чиновникам ездить на отечественных автомобилях, а ТАСС со ссылкой на Минпромторг опубликовал список приоритетных для этих целей машин. В то же время 93% чиновников и судей до сих пор ездят на иномарках.