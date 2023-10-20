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В России определили список авто, на которых должны ездить чиновники

На какие отечественные машины придётся пересесть белгородским чиновникам?

20 октября 2023, 10:11
Фото: 1MI

В России определили список авто, на которых должны ездить чиновники

Президент официально поручил чиновникам ездить на отечественных автомобилях, а ТАСС со ссылкой на Минпромторг опубликовал список приоритетных для этих целей машин. В то же время 93% чиновников и судей до сих пор ездят на иномарках.

Пресс-служба Минпромторга опубликовала список автомобилей, которые являются приоритетными для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. В их число вошли машины с российским VIN-номером:

  • бренд Lada и его модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend;
  • бренд УАЗ и его модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР;
  • бренд Aurus и его модели: Senat, Komendant;
  • бренд «Москвич» и его модели: 3, 3е, 6;
  • бренд Evolute и его модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky;
  • бренд Haval и его модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

Перечень автомобилей будут обновлять по мере выхода новых моделей российского производства. В Минпромторге считают, что такое нововведение поможет развить отечественную автопромышленность.

При этом, российские депутаты, судьи и госслужащие предпочитают ездить на иномарках — 93%. А самое популярной машиной среди них оказался внедорожник Toyota Land Cruiser, выяснили журналисты «Новых известий».

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные автомобили.

За год в Белгородской области стало больше люксовых авто
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#Белгородская область#Авто#Россия#Белгород#Отечественные#Александра Склярова
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