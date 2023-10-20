На какие отечественные машины придётся пересесть белгородским чиновникам?

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Пресс-служба Минпромторга опубликовала список автомобилей, которые являются приоритетными для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. В их число вошли машины с российским VIN-номером:
Перечень автомобилей будут обновлять по мере выхода новых моделей российского производства. В Минпромторге считают, что такое нововведение поможет развить отечественную автопромышленность.
При этом, российские депутаты, судьи и госслужащие предпочитают ездить на иномарках — 93%. А самое популярной машиной среди них оказался внедорожник Toyota Land Cruiser, выяснили журналисты «Новых известий».
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные автомобили.