«Мы не нарушаем закон»: многодетную белгородку затравили в Сети из-за продажи дома

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В ходе одного из прямых эфиров к главе региона обратилась жительница Борисовского района. Она рассказала, что многодетная семья Косиновых, недавно получившая дом от государства, выставила его на продажу. Белгородцы попросили губернатора разобраться в случившемся и передать дом более нуждающейся в нём семье. Вячеслав Гладков поручил министру имущественных и земельных отношений Рустэму Зайнуллину проверить поступившую информацию.
Пока идёт проверка, в редакцию «Фонаря» с этой же историей обратились «неравнодушные жители региона, которые за справедливость». Они утверждают, что у семьи Косиновых есть другое жильё, а половина их детей живут в других съёмных домах.
В данном случае мать родила детей, мне кажется, чтобы получать деньги. Дети читать не умеют, каких-то манер общения нет. Им давали машину семь лет назад, они её продали, купили иномарку. Эта женщина пробивная. Она и на «Пусть говорят» якобы ездила… Получается такой пример нашему селу, что достаточно нарожать детей… Администрация не раз приезжала, её в чувство приводили: «Алла, если ты не возьмёшься за голову, тебя лишат родительских прав».
поделилась местная жительница
Журналисты «Фонаря» также связались с Аллой Косиновой, многодетной матерью, которая выставила дом на продажу. Она рассказала, что дом они выставили не просто так: её мужу предложили работу в другом районе, из-за чего они захотели продать этот дом и купить новый в том районе, где собирался работать отец семейства.
Однако после многочисленных жалоб и упрёков в интернете, которые обрушились на многодетную семью, они передумали переезжать. Кроме этого, женщина отметила, что обсуждала вопросы продажи дома с соцзащитой.
Да как я могу без разрешения [выставить дом на продажу]? У нас в собственности дом. Я была в соцзащите. Мы собирались продать дом и купить его с той же площадью в другом районе. Одна девушка написала Гладкову. Гладков сказал, что будет проверка. Пожалуйста! Мы не нарушаем закон.
рассказала Алла Косинова «Фонарю»
Напомним, что подобный случай произошёл в августе этого года. Белгородская многодетная семья сдала в аренду полученный от государства дом. О ситуации сообщили главе региона Вячеславу Гладкову: он сначала не поверил в это, но затем информация подтвердилась.
Из-за случившегося было принято решение ужесточить порядок предоставления домов многодетным семьям. Им будут давать три месяца на то, чтобы заехать в выданный им дом. Если не заедут, то дом передадут следующей в очереди семье. Дом также запретили сдавать третьим лицам.