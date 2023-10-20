«Мы не нарушаем закон»: многодетную белгородку затравили в Сети из-за продажи дома

Журналисты «Фонаря» также связались с Аллой Косиновой, многодетной матерью, которая выставила дом на продажу. Она рассказала, что дом они выставили не просто так: её мужу предложили работу в другом районе, из-за чего они захотели продать этот дом и купить новый в том районе, где собирался работать отец семейства.