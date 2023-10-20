Какие компании белгородская налоговая служба требует обанкротить в октябре?

У большинства организаций выручка за год не просто не может покрыть суммы, которые с них хотят взыскать по арбитражным делам, но и в десятки раз ниже их. Например, по данным портала rusprofile.ru ООО «Центр газ сервис», занимающаяся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, за 2022 год имеет выручку в 350 тысяч, а исков к ней — на 8,65 млн рублей. А вот у «Орлана», который занимается автомобильными грузоперевозками, за 2021 год выручка была почти 43 млн рублей, при этом по 40 арбитражным делам с компании хотят взыскать 7,4 млн.