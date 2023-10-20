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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Пустой кошелёк

Какие компании белгородская налоговая служба требует обанкротить в октябре?

20 октября 2023, 14:59
Фото: 1MI
Пустой кошелёк

Налоговая отправила в октябре более 20 требований о банкротстве компаний

УФНС по Белгородской области в октябре направило в Арбитражный суд заявления о признании некоторых компаний-должников несостоятельными. Среди них — строительные, продовольственные, перевозчики и другие.

Чаще всего деятельность компаний, которые могут прислать банкротами, связана с транспортом — производство и перевозки, а также со строительством жилых и нежилых зданий и строительными материалами. Встречаются и организации, бизнес которых завязан на доставке продуктов и ресторанной деятельности.

Одна из компаний, которую налоговая хочет признать банкротом — «Еврологистик». Компания вывозит твёрдые отходы. Справку о ней мы давали здесь. На сегодняшний момент выступает в роли ответчика в 209 арбитражных делах на сумму более 188 млн рублей. При этом чистая прибыль компании на 2022 год — 15 млн рублей.

У большинства организаций выручка за год не просто не может покрыть суммы, которые с них хотят взыскать по арбитражным делам, но и в десятки раз ниже их. Например, по данным портала rusprofile.ru ООО «Центр газ сервис», занимающаяся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, за 2022 год имеет выручку в 350 тысяч, а исков к ней — на 8,65 млн рублей. А вот у «Орлана», который занимается автомобильными грузоперевозками, за 2021 год выручка была почти 43 млн рублей, при этом по 40 арбитражным делам с компании хотят взыскать 7,4 млн.

Среди возможных банкротов оказалась и старооскольская компания «Иллюзион», которая занималась кинопоказами, а сейчас находится в процессе ликвидации. Её долг — более 3,8 млн рублей. Всего из 21 компании-должника в процессе ликвидации находится пять. Остальные пока являются действующими.

Напомним, в сентябре стало известно, что «Белзнак», который занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей могут признать банкротом. Заявление на признание должника несостоятельным подало так же УФНС по Белгородской области.

Не вывозят? Белгородские налоговики требуют признать «Еврологистик» банкротом
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#Белгородская область#Экономика#Банкрот#Ликвидация#Эксклюзив#Уфнс#Екатерина Никулина#Компании-должники#Несостоятельность
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