Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о планах по развитию сотрудничества с КНР

Воробьёв акцентировал внимание на активном укреплении российско-китайских связей на всех уровнях — на государственном и региональном. Также он отметил успехи в развитии автомобильного сектора Китая и добавил, что сейчас уместно говорить о локализации китайского автопрома. В связи с этим губернатор Подмосковья заявил о намерении провести переговоры с главами китайских автомобильных концернов. По его словам, сейчас у автопромышленников Китая есть реальный шанс занять место на российском рынке, освободившееся после ухода западных компаний, пишет riamo.ru.