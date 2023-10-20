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Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о планах по развитию сотрудничества с КНР

Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о планах по развитию сотрудничества с КНР

20 октября 2023, 12:33
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Китай, где встретился с первым заместителем мэра города Чунцин Ченом Мингбо. Стороны обсудили сотрудничество в сфере автопрома и возможность запуска совместных образовательных проектов.

Воробьёв акцентировал внимание на активном укреплении российско-китайских связей на всех уровнях — на государственном и региональном. Также он отметил успехи в развитии автомобильного сектора Китая и добавил, что сейчас уместно говорить о локализации китайского автопрома. В связи с этим губернатор Подмосковья заявил о намерении провести переговоры с главами китайских автомобильных концернов. По его словам, сейчас у автопромышленников Китая есть реальный шанс занять место на российском рынке, освободившееся после ухода западных компаний, пишет riamo.ru.

Чунцин является крупнейшим городом в Китае и в мире по населению и территории. В настоящее время в нем проживает примерно 33 млн человек. Это мегаполис, в котором представлены различные отрасли промышленности. Например, здесь более 20 автомобильных заводов и свыше 1000 предприятий, производящих автозапчасти. Помимо этого, в городе расположено множество компаний, производящих другие промтовары.

В свою очередь, Чен Мингбо заявил, что рад приветствовать Андрея Воробьева в Чунцине. Он отметил важность развивающихся отношений между Россией и Китаем, а также то, что их успешно укрепляют лидеры двух стран, нанося друг другу официальные визиты. Чиновник сообщил, что администрация мегаполиса исследует возможности установления связей с Россией.

Глава Подмосковья напомнил о ещё одной важной точке соприкосновения России и Китая — образовании. Примерно месяц назад делегация представителей ведущих подмосковных школ посетила ряд учебных заведений Китая. Целью визита было знакомство с китайскими методиками обучения.

Воробьёв отметил заинтересованность в обмене программами по изучению русского и китайского языков. Стороны договорились организовать участие китайских педагогов в преподавании китайского языка в школах Московской области.

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