Гладков: регион продолжит финансово помогать пострадавшим предприятиям

На сегодняшний день пострадавшие предприятия Шебекинского округа получили уже 1,4 млрд рублей по различным направлениям поддержки — их выделяли как из федерального, так и из областного бюджета. В основном эти средства доходили до бизнесов в виде грантов министерства экономразвития области, микрозаймов по льготной ставке и через региональный фонд развития промышленности.