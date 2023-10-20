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Published Сегодня, 06:40

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Гладков: регион продолжит финансово помогать пострадавшим предприятиям

Гладков: регион продолжит финансово помогать пострадавшим предприятиям

20 октября 2023, 06:40
Фото: 1MI
В Белгородской области продолжат помогать пострадавшим при обстрелах предприятиям в Шебекинском округе. Для этих целей в 2023 году из областного бюджета выделят дополнительные средства. Необходимая сумма обсуждается, отметил губернатор области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Деньги

В настоящий момент из федерального бюджета привлекаются средства для помощи в восстановлении повреждённых при обстрелах предприятий. Этой работой занимается замгубернатора области Дмитрий Гладский. Кроме этого, в этом году выделят средства и из областного бюджета.

С нашей стороны идёт процесс обоснования необходимости выделения средств уже в этом году. Сейчас предприятиям необходимо актуализировать данные. Нам нужен конечный расчёт. Поэтому повторную встречу проведём на следующей неделе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

На сегодняшний день пострадавшие предприятия Шебекинского округа получили уже 1,4 млрд рублей по различным направлениям поддержки — их выделяли как из федерального, так и из областного бюджета. В основном эти средства доходили до бизнесов в виде грантов министерства экономразвития области, микрозаймов по льготной ставке и через региональный фонд развития промышленности.

Напомним, что в Белгороде или Белгородском районе также может появиться буферный склад. Его создадут в целях упрощения логистики поставок сырья и отгрузки продукции.

Запасы повреждённых при обстрелах белгородских предприятий будут хранить на складе
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