Гладков рассказал об открытии в Белгородской области ещё четырёх модельных библиотек

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
В Белгородской области продолжается реализация национального проекта «Культура»: в эксплуатацию ввели модельные библиотеки в Чернянском, Корочанском районах, а также в Прохоровке и Белгороде. Теперь по региону подобных пространств уже 13 штук. Исходя из статистики, модельными библиотеками пользуются на 25% чаще, чем обычными.
Поэтому рад, что успешно реализуется национальный проект, создаются новые интересные пространства, где можно заниматься развитием своих творческих способностей не только детям, но и взрослым. Будем дальше продолжать работать в этом направлении.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что на модернизацию библиотеки в Корочанском районе направили 5,8 млн рублей, из которых 5 млн выделили из федерального бюджета. Библиотечный фонд пополнился на 1038 экземпляров. Бехтеевская модельная сельская библиотека — единственная по региону, где собран региональный краеведческий фонд, объединяющий издания обо всех территориях области.
На создание модельной библиотеки в Чернянском районе потратили 5,7 млн рублей. В ней есть настольные, деревянные уличные, развивающие компьютерные игры, а также оборудование для видеостудии. Кроме этого, есть три места для выхода в интернет.
В библиотеке Прохоровского района открылись музей-портал времени и творческая мастерская «Вагон возможностей», а в пространстве в Белгороде установили мультстанок для кукольной анимации.
Во всех библиотеках населённых пунктов отдельное внимание уделили посетителям с ОВЗ.