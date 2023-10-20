Гладков рассказал об открытии в Белгородской области ещё четырёх модельных библиотек

В Белгородской области продолжается реализация национального проекта «Культура»: в эксплуатацию ввели модельные библиотеки в Чернянском, Корочанском районах, а также в Прохоровке и Белгороде. Теперь по региону подобных пространств уже 13 штук. Исходя из статистики, модельными библиотеками пользуются на 25% чаще, чем обычными.