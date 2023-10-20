Гладков рассказал о миллионном выписанном электронном рецепте в Белгородской области

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, Белгородская область стала первым в России регионом, где два года назад начали реализацию проекта по бесплатной доставке на дом лекарственных препаратов льготным категориям граждан. В 2023 году белгородцам оформили уже порядка 1 млн электронных рецептов. 700 тыс. препаратов жителям региона доставили домой бесплатно.