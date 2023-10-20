Гладков рассказал о миллионном выписанном электронном рецепте в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
85 тыс. белгородских льготников пользуются услугой по доставке лекарств на дом. Всего в регионе насчитывается 114 тыс. таких граждан.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, Белгородская область стала первым в России регионом, где два года назад начали реализацию проекта по бесплатной доставке на дом лекарственных препаратов льготным категориям граждан. В 2023 году белгородцам оформили уже порядка 1 млн электронных рецептов. 700 тыс. препаратов жителям региона доставили домой бесплатно.
Я очень рад, что комфортом и удобством, которые созданы, пользуется большое количество людей, больных непростыми заболеваниями. Особенно в сельских населённых пунктах, конечно, это комфортно, когда не нужно ехать ни в районный центр, ни в областной за лекарствами и не стоять в долгих очередях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По состоянию на конец сентября белгородцы оформили больше 960 тыс. электронных рецептов. С начала года выписано более 772 тыс. рецептов с согласием на доставку.
Напомним, что в марте в России стартовал эксперимент по дистанционной продаже и доставке рецептурных лекарств. Белгородская область стала первым регионом, участвующим в проекте.