Два по цене одного: туалеты за белгородским драмтеатром на торгах подешевели вдвое

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
По техническому заданию модульные туалеты остались в том же виде и к ним такие же требования, как мы рассказывали ранее. В них должны быть туалеты, писсуары, раковины, мусорки, зеркала, крючки для одежды, вентиляция и диспенсеры для бумаги и мыла.
Установят также влагостойкую акустическую систему с USB-проигрывателем и встроенную колонку, отопление и электрический водонагреватель. Для людей с ОВЗ оборудуют пандус со специальным покрытием.
Изменение прайса связано с тем, что в процедуре определения подрядчика участвовало восемь исполнителей. Самая высокая цена, которую предлагали за туалеты — 8,3 млн рублей, а победителем стал подрядчик, который предложил поставить их в два раза дешевле — за 4,2 млн рублей. Им оказалась свердловская компания «Уралуником».
Задача подрядчика — установить объекты в течение двух месяцев. Это значит, что туалеты за драмтеатром должны будут появиться к концу декабря. Будем надеяться, что снижение цены вдвое не повлияет на качество работ.