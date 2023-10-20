Два по цене одного: туалеты за белгородским драмтеатром на торгах подешевели вдвое

По техническому заданию модульные туалеты остались в том же виде и к ним такие же требования, как мы рассказывали ранее. В них должны быть туалеты, писсуары, раковины, мусорки, зеркала, крючки для одежды, вентиляция и диспенсеры для бумаги и мыла.