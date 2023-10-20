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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Пример туалета в техническом задании

Два по цене одного: туалеты за белгородским драмтеатром на торгах подешевели вдвое

20 октября 2023, 10:21
Фото: Bel.ru
Пример туалета в техническом задании

Цена двух модульных туалетов в центре Белгорода снизилась в два раза

Ранее на сайте госзакупок был размещён контракт на поставку двух модульных туалетов на сумму 8,3 млн рублей, которые должны будут поставить рядом с Соборной площадью. Теперь по новому контракту туалеты стали дешевле почти в два раза.

По техническому заданию модульные туалеты остались в том же виде и к ним такие же требования, как мы рассказывали ранее. В них должны быть туалеты, писсуары, раковины, мусорки, зеркала, крючки для одежды, вентиляция и диспенсеры для бумаги и мыла.

Установят также влагостойкую акустическую систему с USB-проигрывателем и встроенную колонку, отопление и электрический водонагреватель. Для людей с ОВЗ оборудуют пандус со специальным покрытием.

Изменение прайса связано с тем, что в процедуре определения подрядчика участвовало восемь исполнителей. Самая высокая цена, которую предлагали за туалеты — 8,3 млн рублей, а победителем стал подрядчик, который предложил поставить их в два раза дешевле — за 4,2 млн рублей. Им оказалась свердловская компания «Уралуником».

Задача подрядчика — установить объекты в течение двух месяцев. Это значит, что туалеты за драмтеатром должны будут появиться к концу декабря. Будем надеяться, что снижение цены вдвое не повлияет на качество работ.

За драмтеатром в Белгороде поставят два новых туалета
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