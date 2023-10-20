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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

В Старом Осколе в январе проведут конкурс на должность главы администрации

Чесноков или новый? В Старооскольском округе готовят конкурс на должность главы

20 октября 2023, 08:03
Фото: 1MI

В Старом Осколе в январе проведут конкурс на должность главы администрации

Соответствующий проект решения депутаты рассмотрят 27 октября. В случае одобрения конкурс на главу округа стартует 10 ноября. Принимать документы от кандидатов начнут с 15 декабря.

В Белгородской области истекает срок полномочий главы администрации Старооскольского округа Андрея Чеснокова. В связи с этим совет депутатов с помощью конкурса выберет нового главу или утвердит на повторный срок Чеснокова, если он будет участвовать в конкурсе. Об этом гласит проект решения, которые депутаты рассмотрят 27 октября.

Исходя из документа, конкурс планируют провести 26 января 2024 года в 11:00. Приём документов будет проводиться в рабочие дни с 15 декабря по 20 января включительно с 10:00 до 16:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. В случае, если депутаты одобрят проект решения, информацию о конкурсе на должность главы Старооскольского округа объявят 10 ноября.

Напомним, что главой Старооскольского округа с 26 января 2022 года является Андрей Чесноков. До этого он год работал первым замом главы Старого Оскола.

Он родился в 1985 году в Старом Осколе, окончил Старооскольский технологический институт НИТУ МИСиС. С 2008 по 2014 год занимал должность замначальника по делам администрации Старооскольского округа, а с 2018 по 2021 год был главой Яковлевского горокруга.

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