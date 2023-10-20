Чесноков или новый? В Старооскольском округе готовят конкурс на должность главы

Исходя из документа, конкурс планируют провести 26 января 2024 года в 11:00. Приём документов будет проводиться в рабочие дни с 15 декабря по 20 января включительно с 10:00 до 16:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. В случае, если депутаты одобрят проект решения, информацию о конкурсе на должность главы Старооскольского округа объявят 10 ноября.