Белгородцев не обрадует погода на ближайших выходных

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По данным белгородских синоптиков, завтра, 21 октября, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Возможны сильные дожди и туман. Ветер северо-восточного направления ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с.
Ночью в регионе температура опустится до +5…+10 ˚С. Днём воздух прогреется до +9…+14 ˚С.
В Белгороде в ночное время похолодает до +7 ˚С. Днём же потеплеет до +13 ˚С.
В воскресенье, 22 октября, также ожидается облачная погода с небольшими дождями и туманом. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, днём столбик термометра поднимется до +8…+13 °С.
В Белгороде в тёмное время суток температура опустится до +3…+5 °С, днём же воздух прогреется до +11…+13 °С.