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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Синоптики предупредили о плохой погоде в Белгородской области на выходных

Белгородцев не обрадует погода на ближайших выходных

20 октября 2023, 13:33
Фото: 1MI

Синоптики предупредили о плохой погоде в Белгородской области на выходных

Помимо тумана, ожидаются сильные дожди. Температура воздуха днём опустится до +8 ˚С. Прогноз погоды на выходные опубликовало региональное МЧС.
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Погода

По данным белгородских синоптиков, завтра, 21 октября, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Возможны сильные дожди и туман. Ветер северо-восточного направления ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с.

Ночью в регионе температура опустится до +5…+10 ˚С. Днём воздух прогреется до +9…+14 ˚С.

В Белгороде в ночное время похолодает до +7 ˚С. Днём же потеплеет до +13 ˚С.

В воскресенье, 22 октября, также ожидается облачная погода с небольшими дождями и туманом. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, днём столбик термометра поднимется до +8…+13 °С.

В Белгороде в тёмное время суток температура опустится до +3…+5 °С, днём же воздух прогреется до +11…+13 °С.

Дожди, туман и порывистый ветер идут на Белгородскую область
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#Белгородская область#Туман#Погода#Белгород#Сильный дождь#Александра Склярова#Небольшой дождь
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