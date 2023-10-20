Белгородский арбитражный суд арестовал более 300 млн рублей у питерской компании

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
10 октября ГУП «Фонд поддержки ИЖС» подало исковое заявление в арбитражный суд на компанию «Даля», которая должна была заниматься строительством сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона ИЖС «Юго-Западный район» в Белгороде.
Истец заявил, что подрядчик не исполнил строительно-монтажные работы, и требует расторжения госконтракта и возврата неотработанного аванса в сумме почти 330 млн рублей. Но чтобы питерская компания не потратила деньги, пока идут разбирательства, суд попросили наложить арест на эту сумму.
Главный аргумент — деньги взяты из бюджета Белгородской области, а с ООО «Даля» их взыскать могут и не успеть. Если денег не будет — это «негативно отразится на обязательствах региона по строительству социально значимых объектов и приведёт к росту социальной напряжённости». Кстати, третьим лицом по этому делу выступает минстрой.
ООО «Даля», по данным сервиса «Спарк», занимается разборкой и сносом зданий. Чистая прибыль компании за 2022 год — менее 1,5 млн рублей.
В конце 2022 года «Управление капитального строительства Белгородской области» заключили с питерской компанией контракт на строительство школы в Строителе на 1,3 млрд рублей и на строительство коммунальных объектов для жидкостей на 366 млн рублей.