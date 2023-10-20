Белгородский арбитражный суд арестовал более 300 млн рублей у питерской компании

Главный аргумент — деньги взяты из бюджета Белгородской области, а с ООО «Даля» их взыскать могут и не успеть. Если денег не будет — это «негативно отразится на обязательствах региона по строительству социально значимых объектов и приведёт к росту социальной напряжённости». Кстати, третьим лицом по этому делу выступает минстрой.