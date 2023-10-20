Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Белгородка попросила наказать оператора номера 112 за хамство

Белгородке по телефону 112 заявили, что света в приграничье не будет «никогда»

20 октября 2023, 08:47
Фото: 1MI

Белгородка попросила наказать оператора номера 112 за хамство

Жительница Краснояружского района рассказала, что ей нахамил оператор и поинтересовалась, стоит ли «неуравновешенным людям» работать в такой сфере. Женщине ответил губернатор Вячеслав Гладков и сообщил, что работника накажут.
Сюжет
МЧС

Жительница Краснояружского района обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и рассказала о хамстве со стороны оператора номера 112. Сотрудник якобы заявил, что света в селе, где живёт женщина, «не будет никогда».

«Разберитесь, пожалуйста, со службой 112. Какое право на вопрос „Когда будет свет в приграничной территории после обстрела на второй день?“ они имеют хамить, отвечая „никогда“ и бросая трубки. Стоит ли таким неуравновешенным личностям в данной сфере работать?», — интересуется белгородка.

Глава белгородского МЧС уже в курсе случившегося инцидента. Гладков поблагодарил женщину за информацию и пообещал, что в ситуации разберутся.

Я знаю, что очень жёстко подходят к нарушениям, если они есть. И решения там очень быстрые и конкретные, поэтому обязательно разберёмся. Надеюсь, что больше такого не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Четвериков прокомментировал отсутствие СМС-уведомлений от МЧС при обстрелах
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники выманивают деньги у белгородцев под видом сотрудников МЧСБелгородцы недовольны работой приложения МЧС при обстрелах«Сотрудники МЧС» звонят орловцам и просят эвакуировать белгородцев
#Белгородская область#МЧС#Жалоба#Обращения#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых#Приграничье#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
На 26 дорогах Белгорода установят разделительные барьеры. Где и зачем?
Сегодня, 07:22
Два по цене одного: туалеты за белгородским драмтеатром на торгах подешевели вдвое
Сегодня, 10:21
«Ноги были под шлакоблоками»: как белгородец помог пострадавшей при взрыве паре?
Сегодня, 10:58
Англичане прорываются к Козинке: военблогер рисует комикс про Белгородскую область
Сегодня, 08:55
ЖКХ и госпошлина: кто из депутатов горсовета Белгорода числится в базе должников
Сегодня, 07:06
«Еврологистик» прокомментировал требование УФНС признать компанию банкротом
Сегодня, 09:09