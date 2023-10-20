Белгородке по телефону 112 заявили, что света в приграничье не будет «никогда»

«Разберитесь, пожалуйста, со службой 112. Какое право на вопрос „Когда будет свет в приграничной территории после обстрела на второй день?“ они имеют хамить, отвечая „никогда“ и бросая трубки. Стоит ли таким неуравновешенным личностям в данной сфере работать?», — интересуется белгородка.