Белгородке по телефону 112 заявили, что света в приграничье не будет «никогда»

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Жительница Краснояружского района обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и рассказала о хамстве со стороны оператора номера 112. Сотрудник якобы заявил, что света в селе, где живёт женщина, «не будет никогда».
«Разберитесь, пожалуйста, со службой 112. Какое право на вопрос „Когда будет свет в приграничной территории после обстрела на второй день?“ они имеют хамить, отвечая „никогда“ и бросая трубки. Стоит ли таким неуравновешенным личностям в данной сфере работать?», — интересуется белгородка.
Глава белгородского МЧС уже в курсе случившегося инцидента. Гладков поблагодарил женщину за информацию и пообещал, что в ситуации разберутся.
Я знаю, что очень жёстко подходят к нарушениям, если они есть. И решения там очень быстрые и конкретные, поэтому обязательно разберёмся. Надеюсь, что больше такого не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области