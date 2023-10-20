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«Аэрофлот»: Производство запчастей к самолётам решит большинство проблем авиакомпаний

«Аэрофлот»: Производство запчастей к самолётам решит большинство проблем авиакомпаний

20 октября 2023, 14:23
Фото: aeroflot.ru
В России будут выпускать аналоги запчастей для иностранных самолётов. Задача возложена на «Аэрофлот» и «Росатом». Это позволит решить множество проблем отечественных авиаперевозчиков, вызванных западными санкциями.

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» и технический директор компании Алексей Михалик сообщил, что выпускаться будут конструкционные детали, оборудование кабин и всё необходимое для нормальной эксплуатации иностранной авиатехники, пишет iz.ru.

По его словам, проводятся научные изыскания и испытания, а пробное производство уже запущено. Полноценное производство, обеспеченное талонами годности компонентов, начнётся в первой половине 2024 года.

Уже этим летом отечественные производители начали изготавливать аналоги воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах авиалайнеров Airbus А320.

Заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков рассказал, что «Росатом» проводит консультации с «Аэрофлотом» и Росавиацией по процедурам сертификации в соответствии с федеральными авиационными правилами ФАП-21G.

Напомним, Boeing и Airbus отказали в техподдержке российским авиаперевозчикам, использующим их самолёты, из-за чего ремонтировать суда приходится собственными силами. Что касается аналогов западных запчастей, то их производство осложняется отсутствием профильных научно-производственных баз.

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