«Аэрофлот»: Производство запчастей к самолётам решит большинство проблем авиакомпаний

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» и технический директор компании Алексей Михалик сообщил, что выпускаться будут конструкционные детали, оборудование кабин и всё необходимое для нормальной эксплуатации иностранной авиатехники, пишет iz.ru.
По его словам, проводятся научные изыскания и испытания, а пробное производство уже запущено. Полноценное производство, обеспеченное талонами годности компонентов, начнётся в первой половине 2024 года.
Уже этим летом отечественные производители начали изготавливать аналоги воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах авиалайнеров Airbus А320.
Заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков рассказал, что «Росатом» проводит консультации с «Аэрофлотом» и Росавиацией по процедурам сертификации в соответствии с федеральными авиационными правилами ФАП-21G.
Напомним, Boeing и Airbus отказали в техподдержке российским авиаперевозчикам, использующим их самолёты, из-за чего ремонтировать суда приходится собственными силами. Что касается аналогов западных запчастей, то их производство осложняется отсутствием профильных научно-производственных баз.