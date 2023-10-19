Запасы повреждённых при обстрелах белгородских предприятий будут хранить на складе

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы повреждённых при обстрелах зданий, в том числе и предприятий. При этом, в округе появилась большая потребность в создании буферного склада в целях упрощения логистики поставок сырья и отгрузки продукции. Его могут разместить на территории Белгородского района или Белгорода.
Также глава округа выразил благодарность всем руководителям пострадавших предприятий за сохранение рабочих коллективов и заработной платы.
«Несмотря на сложную обстановку, ни на день не остановили отгрузку готовой продукции, локализовав производство на соседних площадках», — добавил Владимир Жданов.
Напомним, что в середине октября этого года в Минпромторге РФ затруднились ответить, когда в Шебекинский округ поступит следующая партия помощи пострадавшим предприятиям.