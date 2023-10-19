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Published Сегодня, 14:59

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Пострадавшее предприятие

Запасы повреждённых при обстрелах белгородских предприятий будут хранить на складе

19 октября 2023, 14:59
Фото: личная страница Владимира Жданова
Пострадавшее предприятие

Под Белгородом могут создать буферный склад в помощь пострадавшим предприятиям

Чтобы помочь пострадавшим при обстрелах предприятиям, власти Шебекинского округа могут создать буферный склад. Но разместят его либо в Белгороде, либо в Белгородском районе, отметил Владимир Жданов.

В Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы повреждённых при обстрелах зданий, в том числе и предприятий. При этом, в округе появилась большая потребность в создании буферного склада в целях упрощения логистики поставок сырья и отгрузки продукции. Его могут разместить на территории Белгородского района или Белгорода.

Также глава округа выразил благодарность всем руководителям пострадавших предприятий за сохранение рабочих коллективов и заработной платы.

«Несмотря на сложную обстановку, ни на день не остановили отгрузку готовой продукции, локализовав производство на соседних площадках», — добавил Владимир Жданов.

Напомним, что в середине октября этого года в Минпромторге РФ затруднились ответить, когда в Шебекинский округ поступит следующая партия помощи пострадавшим предприятиям.

Фото: личная страница Владимира Жданова
Стало известно, когда предприятия в Шебекино вернутся на мощности до обстрелов
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