Запасы повреждённых при обстрелах белгородских предприятий будут хранить на складе

В Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы повреждённых при обстрелах зданий, в том числе и предприятий. При этом, в округе появилась большая потребность в создании буферного склада в целях упрощения логистики поставок сырья и отгрузки продукции. Его могут разместить на территории Белгородского района или Белгорода.