Юный кондитер из Белгородской области попытается удивить Клаву Коку своими умениями

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Молодой белгородец принял участие в реалити-шоу «Здравствуй, сладкий» на телеканале «Суббота!». Степан Серенко из Нового Оскола стал участником первого выпуска второго сезона шоу.
Кондитерским делом парень увлёкся в 13 лет. Молодой человек делал кондитерские изделия для своей семьи, а фото выкладывал в социальные сети. Заказы Степан получает через свой блог.
В проекте певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют десерты, которые сделали профессионалы и любители кондитерского дела. Участники соревнуются за заказ от звёздного гостя. В выпуске им будет телеведущая Роза Сябитова.
На дегустацию молодой белгородец принёс чизкейки со вкусами фисташка-малина, имбирный пряник и шоколад-кофе. Чтобы выиграть у соперников, парню придётся пройти три этапа отбора и удивить заказчика своим десертом.
Удалось ли Степану выиграть, белгородцы смогут узнать в эфире программы. Она начнётся в 21:30 19 октября на «Субботе».