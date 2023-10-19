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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Степан Серенко

Юный кондитер из Белгородской области попытается удивить Клаву Коку своими умениями

19 октября 2023, 07:27
Фото: пресс-служба проекта
Степан Серенко

Белгородец примет участие во втором сезоне реалити-шоу «Здравствуй, сладкий»

16-летний Степан Серенко из Нового Оскола стал участником первого выпуска телешоу «Здравствуй, сладкий» на телеканале «Суббота!». Подросток принёс на дегустацию три чизкейка. Удалось ли парню удивить судей, белгородцы узнают 19 октября вечером, сообщили в пресс-службе проекта.

Молодой белгородец принял участие в реалити-шоу «Здравствуй, сладкий» на телеканале «Суббота!». Степан Серенко из Нового Оскола стал участником первого выпуска второго сезона шоу.

Кондитерским делом парень увлёкся в 13 лет. Молодой человек делал кондитерские изделия для своей семьи, а фото выкладывал в социальные сети. Заказы Степан получает через свой блог.

В проекте певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют десерты, которые сделали профессионалы и любители кондитерского дела. Участники соревнуются за заказ от звёздного гостя. В выпуске им будет телеведущая Роза Сябитова.

На дегустацию молодой белгородец принёс чизкейки со вкусами фисташка-малина, имбирный пряник и шоколад-кофе. Чтобы выиграть у соперников, парню придётся пройти три этапа отбора и удивить заказчика своим десертом.

Удалось ли Степану выиграть, белгородцы смогут узнать в эфире программы. Она начнётся в 21:30 19 октября на «Субботе».

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Фото: пресс-служба проекта
Юная белгородская танцовщица продолжает удивлять зрителей федерального телеканала
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#Белгородская область#Шоу#Новый Оскол#Телевидение#Белгород#Наталья Корявых#Кондитер#Степан Серенко#Клава Кока
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