ВСУ атаковали белгородское приграничье из артиллерии и гранатомётов

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил итоги обстрелов 18 октября. Никто не пострадал. Есть незначительные разрушения.
В Грайворонском горокруге ВСУ атаковали Дроновку из миномёта. В частном домовладении посекло кровлю, фасад и забор. Разрушения зафиксировали и в Шебекинском горокруге. Противник ударил по Новой Таволжанке из гранатомётов и миномётов — 11 прилётов. Повредило ЛЭП. Её уже восстановили.
В округе также обстреляли Муром — два прилёта из миномёта. В селе беспилотник сбросил осколочный боеприпас. Под обстрелом ещё были Середа, МАПП «Шебекино» и хутор Балки.
В Белгородском районе в Щетиновке насчитали семь прилётов. Там же БПЛА сбросил три осколочных боеприпаса. Наумовку обстреляли из артиллерии. По Красному Хутору противник выпустил 29 гранатомётных выстрелов. В Устинке удалось посадить беспилотник, а над Ближним — сбить.
Пять артиллерийских снарядов выпустили по селу Карабаново в Валуйском округе. По хутору Старый в Волоконовском районе ударили из гранатомёта. Там же дрон сбросил боеприпас. В Краснояружском районе ВСУ обстреляли Вязовое и Староселье. В последнем противник также сбросил с беспилотника осколочный боеприпас. Обошлось без разрушений.