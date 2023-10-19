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Почти 100 ударов нанесли ВСУ по Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали белгородское приграничье из артиллерии и гранатомётов

19 октября 2023, 09:17
Фото: 1MI

Почти 100 ударов нанесли ВСУ по Белгородской области за сутки

Обстрелам ВСУ подверглись шесть районов Белгородской области. В результате атак противника никто не пострадал. Есть незначительные разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил итоги обстрелов 18 октября. Никто не пострадал. Есть незначительные разрушения.

В Грайворонском горокруге ВСУ атаковали Дроновку из миномёта. В частном домовладении посекло кровлю, фасад и забор. Разрушения зафиксировали и в Шебекинском горокруге. Противник ударил по Новой Таволжанке из гранатомётов и миномётов — 11 прилётов. Повредило ЛЭП. Её уже восстановили.

В округе также обстреляли Муром — два прилёта из миномёта. В селе беспилотник сбросил осколочный боеприпас. Под обстрелом ещё были Середа, МАПП «Шебекино» и хутор Балки.

В Белгородском районе в Щетиновке насчитали семь прилётов. Там же БПЛА сбросил три осколочных боеприпаса. Наумовку обстреляли из артиллерии. По Красному Хутору противник выпустил 29 гранатомётных выстрелов. В Устинке удалось посадить беспилотник, а над Ближним — сбить.

Пять артиллерийских снарядов выпустили по селу Карабаново в Валуйском округе. По хутору Старый в Волоконовском районе ударили из гранатомёта. Там же дрон сбросил боеприпас. В Краснояружском районе ВСУ обстреляли Вязовое и Староселье. В последнем противник также сбросил с беспилотника осколочный боеприпас. Обошлось без разрушений.

Кровля и фасад дома пострадали в белгородском приграничье при обстреле ВСУ
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