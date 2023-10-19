ВСУ атаковали белгородское приграничье из артиллерии и гранатомётов

Пять артиллерийских снарядов выпустили по селу Карабаново в Валуйском округе. По хутору Старый в Волоконовском районе ударили из гранатомёта. Там же дрон сбросил боеприпас. В Краснояружском районе ВСУ обстреляли Вязовое и Староселье. В последнем противник также сбросил с беспилотника осколочный боеприпас. Обошлось без разрушений.