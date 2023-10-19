Виновата непогода: почему белгородский «Эрмитаж» отремонтируют за 8 млн рублей?

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Городская администрация рассказала, почему белгородскому «Эрмитажу» и инсталляциям «Балерина» понадобился ремонт за 7,9 млн рублей. Выяснилось, что всё дело в непогоде: за два года на конструкции появились следы коррозии, а световая иллюминация уже пришла в негодность.
Вся используемая праздничная атрибутика в процессе эксплуатации на открытом воздухе и в общественных местах получает незначительные повреждения, которые подлежат ремонту перед повторным использованием.
отметили в мэрии Белгорода
Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что Белгорблагоустройство отремонтирует электросветовое оборудование на трёх фигурах «Балерина» и на объёмно-пространственной композиции «Интерактивный павильон», то есть на белгородском «Эрмитаже».
Также ремонтные работы выполнят на выездных арках, фасадах зданий администрации и драмтеатра. Всего на эти нужды готовы потратить 7 902 500 рублей.