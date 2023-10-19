Виновата непогода: почему белгородский «Эрмитаж» отремонтируют за 8 млн рублей?

Городская администрация рассказала, почему белгородскому «Эрмитажу» и инсталляциям «Балерина» понадобился ремонт за 7,9 млн рублей. Выяснилось, что всё дело в непогоде: за два года на конструкции появились следы коррозии, а световая иллюминация уже пришла в негодность.