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"Эрмитаж"

Виновата непогода: почему белгородский «Эрмитаж» отремонтируют за 8 млн рублей?

19 октября 2023, 09:16
Фото: мэрия Белгорода
"Эрмитаж"

В Белгороде назвали причину миллионного ремонта «Эрмитажа»

За все два года эксплуатации световая конструкция чуть испортилась: в некоторых местах появилась коррозия, а гирлянды прекратили гореть. В дорогом ремонте виновата непогода, рассказали в мэрии Белгорода журналистам «Фонаря».

Городская администрация рассказала, почему белгородскому «Эрмитажу» и инсталляциям «Балерина» понадобился ремонт за 7,9 млн рублей. Выяснилось, что всё дело в непогоде: за два года на конструкции появились следы коррозии, а световая иллюминация уже пришла в негодность.

Вся используемая праздничная атрибутика в процессе эксплуатации на открытом воздухе и в общественных местах получает незначительные повреждения, которые подлежат ремонту перед повторным использованием.
отметили в мэрии Белгорода

Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что Белгорблагоустройство отремонтирует электросветовое оборудование на трёх фигурах «Балерина» и на объёмно-пространственной композиции «Интерактивный павильон», то есть на белгородском «Эрмитаже».

Также ремонтные работы выполнят на выездных арках, фасадах зданий администрации и драмтеатра. Всего на эти нужды готовы потратить 7 902 500 рублей.

К Новому году в Белгороде починят подсветку на фигурах балерин и «Эрмитаже»
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#Ремонт#Новости Белгорода#Эрмитаж#Белгород#Александра Склярова
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