В белгородском Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в общепите

Далее следует написать претензию на владельца кафе, приложить к ней копию чека и медицинского заключения врача. Если руководство заведения откажется решить вопрос в досудебном порядке, необходимо обращаться в суд. Обратиться можно не только туда, но и в Роспотребнадзор.