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В белгородском Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в общепите

В белгородском Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в общепите

19 октября 2023, 15:00
Фото: 1MI
Из-за нарушения санитарных норм при посещении ресторана или кафе можно заработать отравление. В ведомстве советуют обращаться в больницу, а затем направить претензию владельцу заведения.

В управлении Роспотребнадзора по Белгородской области рассказали, что делать в случаях отравления в кафе или ресторане. Ведомство советует выполнить несколько шагов.

Отравиться в общепите можно из-за нарушения санитарных норм, плохого мытья посуды, использования некачественных продуктов. В управлении советуют в срочном порядке обратиться к врачу. Необходимо зафиксировать в медицинском заключении причину отравления. Посетителям заведений общепита советуют сохранять чеки или запрашивать выписку из банка при оплате заказа картой.

Далее следует написать претензию на владельца кафе, приложить к ней копию чека и медицинского заключения врача. Если руководство заведения откажется решить вопрос в досудебном порядке, необходимо обращаться в суд. Обратиться можно не только туда, но и в Роспотребнадзор.

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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Общепит#Ресторан#Кафе#Отравление#Рекомендации#Белгород#Наталья Корявых
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