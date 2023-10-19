В белгородском Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в общепите

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Updated Сегодня, 15:02
В управлении Роспотребнадзора по Белгородской области рассказали, что делать в случаях отравления в кафе или ресторане. Ведомство советует выполнить несколько шагов.
Отравиться в общепите можно из-за нарушения санитарных норм, плохого мытья посуды, использования некачественных продуктов. В управлении советуют в срочном порядке обратиться к врачу. Необходимо зафиксировать в медицинском заключении причину отравления. Посетителям заведений общепита советуют сохранять чеки или запрашивать выписку из банка при оплате заказа картой.
Далее следует написать претензию на владельца кафе, приложить к ней копию чека и медицинского заключения врача. Если руководство заведения откажется решить вопрос в досудебном порядке, необходимо обращаться в суд. Обратиться можно не только туда, но и в Роспотребнадзор.