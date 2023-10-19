Состояние пострадавших, сбитую девочку и призывников обсуждали белгородцы в четверг

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Стало известно о состоянии пострадавших при падении беспилотника в Белгороде Хайбара Акифи и его жены Олеси. Журналиста отправили лечиться в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского в Москву. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелоё.
Олеся Акифи уже сделала первые шаги после случившейся трагедии. Женщину перевели в отделение травматологии. Как рассказала главврач горбольницы №2 Ольга Мевша, окончательная стабилизация перелома, полученного белгородкой, уже проведена. Начался ранний этап реабилитации. Пострадавшая учится заново ходить.
Трагедия произошла в Белгороде в ночь на 12 октября. Обломки беспилотника рухнули на частный дом. В страшную ночь погибли три человека — это четырёхлетняя дочь пострадавших супругов, родители Олеси Акифи.
16 октября в областном центре простились с погибшими. Пострадавшая семейная пара прийти на похороны не смогла. Хайбар Акифи на тот момент всё ещё был в коме, а его жена — в больнице.
11 октября в Белгородском районе грузовик сбил 11-летнюю девочку. Ребёнок получил серьёзные травмы и нуждается в помощи. Подробнее о ситуации рассказал брат школьницы.
Ежедневно девочка ездила в посёлок Северный со стороны Стрелецкого. Она вышла из автобуса и попыталась перейти на единственную дорожку, по которой можно безопасно пройти. При переходе её сбил грузовик. ДТП произошло всего в 100 метрах от её дома.
У пострадавшей — множественные переломы, пострадали череп, кости таза, потерян один глаз. Школьница несколько дней лежала в реанимации в детской областной больнице. Она в плохом состоянии, но стабильна, находится в медикаментозной коме. Дышит ребёнок уже самостоятельно.
Председатель общественной организации «Скорая молодёжная помощь» Антон Андросов рассказал о происшествии в своём канале. Он говорил, что ребёнка необходимо отвезти лечиться в Москву. Однако там не было свободных мест.
Вскоре стало известно, что школьницу всё-таки отправят лечиться в столицу. Для девочки нашли место в Российской детской клинической больнице имени Пирогова. Врачи детской больницы разрешили её транспортировку.
Из Белгородской области на срочную службу отправятся порядка 1 тыс. призывников. В новых регионах России служить молодые люди не будут.
В области на текущий момент работают 23 призывные комиссии. Новобранцы проходят собеседование, профессионально-психологический отбор, дактилоскопическую регистрацию и медосмотр в сборном пункте.
Также в комиссии учитывают состояние здоровья, образование, наличие водительского удостоверения. Срочников кормят в столовой, выдают экипировку, в дорогу они получают воду и продуктовые наборы.
Осенний призыв в этом году начался 1 октября. Он продлится до 31 декабря.