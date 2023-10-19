Состояние пострадавших, сбитую девочку и призывников обсуждали белгородцы в четверг

Ежедневно девочка ездила в посёлок Северный со стороны Стрелецкого. Она вышла из автобуса и попыталась перейти на единственную дорожку, по которой можно безопасно пройти. При переходе её сбил грузовик. ДТП произошло всего в 100 метрах от её дома.