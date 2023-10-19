Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Состояние пострадавших, сбитую девочку и призывников обсуждали белгородцы в четверг

Состояние пострадавших, сбитую девочку и призывников обсуждали белгородцы в четверг

19 октября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Пострадавшего при падении беспилотника журналиста увезли лечиться в Москву, его жена делает первые шаги, 11-летняя девочка серьёзно пострадала под колёсами грузовика, а в Белгородской области на срочную службу призовут порядка 1 тыс. парней.
Сюжет
ДТП

Пострадавшая семья

Стало известно о состоянии пострадавших при падении беспилотника в Белгороде Хайбара Акифи и его жены Олеси. Журналиста отправили лечиться в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского в Москву. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелоё.

Олеся Акифи уже сделала первые шаги после случившейся трагедии. Женщину перевели в отделение травматологии. Как рассказала главврач горбольницы №2 Ольга Мевша, окончательная стабилизация перелома, полученного белгородкой, уже проведена. Начался ранний этап реабилитации. Пострадавшая учится заново ходить.

Трагедия произошла в Белгороде в ночь на 12 октября. Обломки беспилотника рухнули на частный дом. В страшную ночь погибли три человека — это четырёхлетняя дочь пострадавших супругов, родители Олеси Акифи.

16 октября в областном центре простились с погибшими. Пострадавшая семейная пара прийти на похороны не смогла. Хайбар Акифи на тот момент всё ещё был в коме, а его жена — в больнице.

Стали известны подробности о состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста
Узнать подробнее

Сбитая девочка

11 октября в Белгородском районе грузовик сбил 11-летнюю девочку. Ребёнок получил серьёзные травмы и нуждается в помощи. Подробнее о ситуации рассказал брат школьницы.

Ежедневно девочка ездила в посёлок Северный со стороны Стрелецкого. Она вышла из автобуса и попыталась перейти на единственную дорожку, по которой можно безопасно пройти. При переходе её сбил грузовик. ДТП произошло всего в 100 метрах от её дома.

У пострадавшей — множественные переломы, пострадали череп, кости таза, потерян один глаз. Школьница несколько дней лежала в реанимации в детской областной больнице. Она в плохом состоянии, но стабильна, находится в медикаментозной коме. Дышит ребёнок уже самостоятельно.

Председатель общественной организации «Скорая молодёжная помощь» Антон Андросов рассказал о происшествии в своём канале. Он говорил, что ребёнка необходимо отвезти лечиться в Москву. Однако там не было свободных мест.

Вскоре стало известно, что школьницу всё-таки отправят лечиться в столицу. Для девочки нашли место в Российской детской клинической больнице имени Пирогова. Врачи детской больницы разрешили её транспортировку.

Под Белгородом 11-летнюю девочку сбил грузовик: что сейчас известно?
Узнать подробнее

Белгородские призывники

Из Белгородской области на срочную службу отправятся порядка 1 тыс. призывников. В новых регионах России служить молодые люди не будут.

В области на текущий момент работают 23 призывные комиссии. Новобранцы проходят собеседование, профессионально-психологический отбор, дактилоскопическую регистрацию и медосмотр в сборном пункте.

Также в комиссии учитывают состояние здоровья, образование, наличие водительского удостоверения. Срочников кормят в столовой, выдают экипировку, в дорогу они получают воду и продуктовые наборы.

Осенний призыв в этом году начался 1 октября. Он продлится до 31 декабря.

«Служат только здоровые парни»: как белгородцев набирают на срочную службу
Узнать подробнее
Читайте также:
Отец пострадавшего при ЧП в Белгороде журналиста рассказал о состоянии сынаПострадавшую в ДТП девочку переведут на лечение из Белгорода в МосквуОсенний призыв — 2023 для белгородцев пройдёт по прежним правилам
#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Беспилотник#Грузовик#Погибшие#Призыв#Школьница#Белгород#Наталья Корявых#Итоги дня#Ольга Мевша#Хайбар Акифи#Олеся Акифи#Антон Андросов
Подпишитесь
Стали известны подробности о состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста
Сегодня, 14:34
Пострадавшая в результате падения беспилотника белгородка сделала первые шаги
Сегодня, 14:50
Белгорблагоустройство закупает восемь уличных рождественских ёлок за 4,9 млн рублей
Сегодня, 13:51
Ломай, мы же миллионеры: в Белгороде на остановках по ул. Щорса разбиты 34 стекла
Сегодня, 07:30
Готовь сани осенью: сколько стоит собрать зимний гардероб в белгородских магазинах?
Сегодня, 08:25
Не вывозят? Белгородские налоговики требуют признать «Еврологистик» банкротом
Сегодня, 14:03