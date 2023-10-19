Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Белгородцы пожаловались на инфраструктуру новой главе района

Школы, детсады и тротуары: чего не хватает жителям Стрелецкого в Белгородском районе

19 октября 2023, 12:30
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались на инфраструктуру новой главе района

Глава Белгородского района Анна Куташова провела встречу с жителями Стрелецкого-72. Этого требовали сами белгородцы, которые жаловались на нехватку инфраструктуры и просили не открывать кладбище неподалёку от их микрорайона. Подробности глава муниципалитета рассказала в своём Telegram-канале.

Власти Белгородского района провели встречу с жителями Стрелецкого-72 на фоне массовых жалоб. Белгородцы рассказали о проблемах с инфраструктурой в микрорайоне.

Людям необходимы школа и детсад — туда приезжает множество семей с детьми. Требуются и другие социальные объекты. Глава района Анна Куташова сообщила, что необходимо «чётко понимать масштаб потребности», поэтому в ближайшее время власти выяснят, сколько людей фактически проживает в микрорайоне, сделают социально-демографический прогноз на несколько лет вперёд, а затем будут искать возможности реализации проектов.

Много вопросов у жителей по тротуарам. В частности, не хватает пешеходной дорожки до недавно открывшегося магазина. Аналогичная ситуация и в других местах.

Решили, что, раз уж не получится сделать всё сразу, то нужно подойти к вопросу системно. Сведём всю потребность в тротуарах в один список и распределим по приоритетности.
Анна Куташова, глава Белгородского района

Кроме того, жители попросили разобраться с обустройством искусственных неровностей, установкой знаков, обслуживанием дорог в зимний период, автобусным сообщением. Куташова пообещала, что сформирует протокол поручений, которые будут находиться на контроле властей.

Однако изначальной причиной жалоб жителей Стрелецкого-72 стали слухи об открытии нового кладбища. Люди просили «подумать о живых» и разобраться с инфраструктурой. В комментариях в соцсетях белгородцы писали, что в их районе «ничего не хотят делать для жизни». В связи с этим люди потребовали встречи с властями.

«Пора бы о живых подумать»: слухи о новом кладбище возмутили белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Чиновники ответили на претензии белгородцев об отсутствии тротуараЧиновники пообещали белгородцам тротуар и дендропарк, но передумали и поставили заборБелгородцы жалуются на ведущий к детской поликлинике разрушенный тротуар
#Белгородская область#Белгородский район#Школа#Жалобы#Детсад#Белгород#Наталья Корявых#Тротуары#Анна Куташова
Подпишитесь
Стали известны подробности о состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста
Сегодня, 14:34
Пострадавшая в результате падения беспилотника белгородка сделала первые шаги
Сегодня, 14:50
Белгорблагоустройство закупает восемь уличных рождественских ёлок за 4,9 млн рублей
Сегодня, 13:51
Ломай, мы же миллионеры: в Белгороде на остановках по ул. Щорса разбиты 34 стекла
Сегодня, 07:30
Готовь сани осенью: сколько стоит собрать зимний гардероб в белгородских магазинах?
Сегодня, 08:25
Не вывозят? Белгородские налоговики требуют признать «Еврологистик» банкротом
Сегодня, 14:03