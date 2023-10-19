Школы, детсады и тротуары: чего не хватает жителям Стрелецкого в Белгородском районе

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Власти Белгородского района провели встречу с жителями Стрелецкого-72 на фоне массовых жалоб. Белгородцы рассказали о проблемах с инфраструктурой в микрорайоне.
Людям необходимы школа и детсад — туда приезжает множество семей с детьми. Требуются и другие социальные объекты. Глава района Анна Куташова сообщила, что необходимо «чётко понимать масштаб потребности», поэтому в ближайшее время власти выяснят, сколько людей фактически проживает в микрорайоне, сделают социально-демографический прогноз на несколько лет вперёд, а затем будут искать возможности реализации проектов.
Много вопросов у жителей по тротуарам. В частности, не хватает пешеходной дорожки до недавно открывшегося магазина. Аналогичная ситуация и в других местах.
Решили, что, раз уж не получится сделать всё сразу, то нужно подойти к вопросу системно. Сведём всю потребность в тротуарах в один список и распределим по приоритетности.
Анна Куташова, глава Белгородского района
Кроме того, жители попросили разобраться с обустройством искусственных неровностей, установкой знаков, обслуживанием дорог в зимний период, автобусным сообщением. Куташова пообещала, что сформирует протокол поручений, которые будут находиться на контроле властей.
Однако изначальной причиной жалоб жителей Стрелецкого-72 стали слухи об открытии нового кладбища. Люди просили «подумать о живых» и разобраться с инфраструктурой. В комментариях в соцсетях белгородцы писали, что в их районе «ничего не хотят делать для жизни». В связи с этим люди потребовали встречи с властями.