Школы, детсады и тротуары: чего не хватает жителям Стрелецкого в Белгородском районе

Однако изначальной причиной жалоб жителей Стрелецкого-72 стали слухи об открытии нового кладбища. Люди просили «подумать о живых» и разобраться с инфраструктурой. В комментариях в соцсетях белгородцы писали, что в их районе «ничего не хотят делать для жизни». В связи с этим люди потребовали встречи с властями.