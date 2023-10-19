РЭО: ФГИС «Экомониторинг» будет фиксировать показатели состояния окружающей среды

«Это не просто компоненты, которые касаются природной среды, воздуха, воды, но и другие, к которым относятся объекты негативного воздействия. Все эти компоненты, которые я перечислил, говорят о том, что эта система станет самой большой и крупной по объему информации», — сообщил в своем выступлении на сессии «Экомониторинг, что есть сейчас и что будет дальше?» заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.