Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

РЭО: ФГИС «Экомониторинг» будет фиксировать показатели состояния окружающей среды

РЭО: ФГИС «Экомониторинг» будет фиксировать показатели состояния окружающей среды

19 октября 2023, 13:01
Фото: piqsels.com
На полях Российского экологического форума РЭО сообщил, что государственной информационной системой состояния окружающей среды ФГИС «Экомониторинг» будут пользоваться порядка пятидесяти миллионов россиян из разных субъектов страны.

Оператором этой системы выступает компания «Российский экологический оператор».

Двести пятьдесят городов России охватит ФГИС «Экомониторинг» до 2026 года. РЭО будет контролировать бесперебойность работы системы в режиме онлайн. Кроме этого, разработчик будет следить за достоверностью выдаваемых сведений, предоставлением отчетов, аналитики и работой других функций, информирует gorod55.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что система экологического мониторинга предусматривает сбор данных со всех возможных источников, которые используются в России для отслеживания состояния окружающей среды. Помимо этого, ФГИС будет осуществлять обработку и анализ данных, оценивать состояние экологии под воздействием природных и антропогенных факторов, а также делать прогнозы. По словам главы РЭО, система должна быть максимально прозрачной и открытой, поскольку каждый гражданин РФ вправе знать, в каком состоянии находится окружающая среда. Согласно прогнозам разработчиков, количество пользователей ФГИС должно составлять около 50 миллионов человек.

Создание системы экологического мониторинга и ее внедрение способствуют эффективной реализации экономики замкнутого цикла в России. Разработчики отметили, что ФГИС будет содержать множество компонентов контроля.

Разработка и внедрение экомониторинга позволят эффективнее проводить реализацию экономики замкнутого цикла на территории России. ФГИС будет включать множество компонентов контроля.

«Это не просто компоненты, которые касаются природной среды, воздуха, воды, но и другие, к которым относятся объекты негативного воздействия. Все эти компоненты, которые я перечислил, говорят о том, что эта система станет самой большой и крупной по объему информации», — сообщил в своем выступлении на сессии «Экомониторинг, что есть сейчас и что будет дальше?» заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Предоставлять информацию для системы будут государственные органы федерального и регионального уровня, предприятия и граждане. Они же будут пользователями ФГИС. С учетом данных «Экомониторинга» будет формироваться ежегодный государственный доклад о состоянии внешней среды в регионах РФ, который будет направляться в российское правительство.

Подпишитесь
Стали известны подробности о состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста
Сегодня, 14:34
Пострадавшая в результате падения беспилотника белгородка сделала первые шаги
Сегодня, 14:50
Белгорблагоустройство закупает восемь уличных рождественских ёлок за 4,9 млн рублей
Сегодня, 13:51
Ломай, мы же миллионеры: в Белгороде на остановках по ул. Щорса разбиты 34 стекла
Сегодня, 07:30
Готовь сани осенью: сколько стоит собрать зимний гардероб в белгородских магазинах?
Сегодня, 08:25
Не вывозят? Белгородские налоговики требуют признать «Еврологистик» банкротом
Сегодня, 14:03