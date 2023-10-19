РЭО: ФГИС «Экомониторинг» будет фиксировать показатели состояния окружающей среды

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Оператором этой системы выступает компания «Российский экологический оператор».
Двести пятьдесят городов России охватит ФГИС «Экомониторинг» до 2026 года. РЭО будет контролировать бесперебойность работы системы в режиме онлайн. Кроме этого, разработчик будет следить за достоверностью выдаваемых сведений, предоставлением отчетов, аналитики и работой других функций, информирует gorod55.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что система экологического мониторинга предусматривает сбор данных со всех возможных источников, которые используются в России для отслеживания состояния окружающей среды. Помимо этого, ФГИС будет осуществлять обработку и анализ данных, оценивать состояние экологии под воздействием природных и антропогенных факторов, а также делать прогнозы. По словам главы РЭО, система должна быть максимально прозрачной и открытой, поскольку каждый гражданин РФ вправе знать, в каком состоянии находится окружающая среда. Согласно прогнозам разработчиков, количество пользователей ФГИС должно составлять около 50 миллионов человек.
Создание системы экологического мониторинга и ее внедрение способствуют эффективной реализации экономики замкнутого цикла в России. Разработчики отметили, что ФГИС будет содержать множество компонентов контроля.
Разработка и внедрение экомониторинга позволят эффективнее проводить реализацию экономики замкнутого цикла на территории России. ФГИС будет включать множество компонентов контроля.
«Это не просто компоненты, которые касаются природной среды, воздуха, воды, но и другие, к которым относятся объекты негативного воздействия. Все эти компоненты, которые я перечислил, говорят о том, что эта система станет самой большой и крупной по объему информации», — сообщил в своем выступлении на сессии «Экомониторинг, что есть сейчас и что будет дальше?» заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.
Предоставлять информацию для системы будут государственные органы федерального и регионального уровня, предприятия и граждане. Они же будут пользователями ФГИС. С учетом данных «Экомониторинга» будет формироваться ежегодный государственный доклад о состоянии внешней среды в регионах РФ, который будет направляться в российское правительство.