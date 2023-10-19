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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Фото с места аварии

Потребовался специнструмент: двух белгородцев зажало в машинах после массового ДТП

19 октября 2023, 12:25
Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области
Фото с места аварии

Белгородец без прав устроил массовую аварию

Двое белгородцев оказались зажаты в своих автомобилях в результате массового ДТП. 32-летний мужчина без прав на управление выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тремя автомобилями. Ему и 39-летнему водителю другого автомобиля потребовалась помощь спасателей и медиков.
Сюжет
ДТП

По данным регионального МЧС, авария с четырьмя машинами произошла вчера, 18 октября, на улице Костюкова в Белгороде. 32-летний житель, лишённый прав, управлял Renault Logan и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с Chevrolet Cruze. Затем наезд случился и на Nissan Almera с Toyota Avensis. В результате зажатыми оказались водители первых двух машин.

На место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) достали мужчин из автомобилей. После аварии им потребовалась медицинская помощь.

Напомним, что за первую неделю октября белгородские спасатели достали из зажатых автомобилей семерых участников аварий, в том числе и 10-летнего мальчика.

Фото с места аварии
Видео: пресс-служба МЧС России по Белгородской области
За неделю спасатели достали семерых белгородцев из искорёженных в ДТП авто
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