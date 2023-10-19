Потребовался специнструмент: двух белгородцев зажало в машинах после массового ДТП

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По данным регионального МЧС, авария с четырьмя машинами произошла вчера, 18 октября, на улице Костюкова в Белгороде. 32-летний житель, лишённый прав, управлял Renault Logan и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с Chevrolet Cruze. Затем наезд случился и на Nissan Almera с Toyota Avensis. В результате зажатыми оказались водители первых двух машин.
На место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) достали мужчин из автомобилей. После аварии им потребовалась медицинская помощь.
Напомним, что за первую неделю октября белгородские спасатели достали из зажатых автомобилей семерых участников аварий, в том числе и 10-летнего мальчика.