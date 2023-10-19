Пострадавшую в ДТП девочку переведут на лечение из Белгорода в Москву

Сегодня стало известно о ещё одном несчастном случае. Но уже в Брянской области, где семейная пара отправились в лес в поисках грибов, однако оказалась слишком близко к границе и подорвалась на мине. В результате случившегося мужчина погиб, а его жена получила осколочные ранения. Сообщение о произошедшем было опубликовано в издании «Брянские новости».