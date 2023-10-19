Пострадавшую в ДТП девочку переведут на лечение из Белгорода в Москву

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
11 октября в Белгородской области произошло ДТП. Грузовик сбил Полину Кулькову, что привело к серьёзным травмам. У девочки много переломов, повреждён череп, глаз и кости таза. Удар был смягчён пуховиком. Благодаря этому её внутренние органы не пострадали. Об этом сообщил её брат.
Днём молодой человек написал, что перевод сестры на лечение в Москву возможен. Для девочки нашли место в Российской детской клинической больнице имени Пирогова, а врачи ДОКБ Белгорода разрешили транспортировку. Ранее это было невозможно из-за состояния Полины. В столицу её отправят уже этим вечером. Как сообщается в посте, девочке предстоит «собрать таз из множества обломков».
Станислав Кульков добавил, что продолжит информировать неравнодушных белгородцев о дальнейшем состоянии сестры и поблагодарил сотрудников детской областной клинической больницы города Белгорода.
«Спасибо большое всем, кто помогает. Врачи в Белгородской ОДКБ большие умницы, они сделали просто невероятное. Из того состояния, в котором приехала Полинка, они стабилизировали её. По поводу необходимости в транспортировке вопрос стоял несколько иначе — ещё пару суток назад было мнение, что транспортировку она не переживёт. Но наши врачи в Белгородской ОДКБ сделали практически чудо, и Полинка на сегодня уже в сознании, мы уверены, что она понимает нас, она пытается говорить (из-за слабости мы её не слышим), она видит одним глазом. Второй глаз сейчас, по свежим данным, судя по реакции, отличает свет от тьмы»,
— пишет Станислав Кульков, старший брат Полины.
Сегодня стало известно о ещё одном несчастном случае. Но уже в Брянской области, где семейная пара отправились в лес в поисках грибов, однако оказалась слишком близко к границе и подорвалась на мине. В результате случившегося мужчина погиб, а его жена получила осколочные ранения. Сообщение о произошедшем было опубликовано в издании «Брянские новости».