Под Белгородом 11-летнюю девочку сбил грузовик: что сейчас известно?

В своём посте брат пострадавшей Полины рассказал, что каждый день после школы девочка едет в посёлок Северный со стороны Стрелецкого. В тот день она приехала домой, как всегда. Когда Полина вышла из автобуса, попыталась перейти на единственную дорожку, по которой можно безопасно пройти. Молодой человек поделился, что ДТП произошло всего в ста метрах от дома.