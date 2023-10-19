Под Белгородом 11-летнюю девочку сбил грузовик: что сейчас известно?

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В своём посте брат пострадавшей Полины рассказал, что каждый день после школы девочка едет в посёлок Северный со стороны Стрелецкого. В тот день она приехала домой, как всегда. Когда Полина вышла из автобуса, попыталась перейти на единственную дорожку, по которой можно безопасно пройти. Молодой человек поделился, что ДТП произошло всего в ста метрах от дома.
«При переходе дороги её сбил грузовик. Переломано много костей, пострадал череп, кости таза, потерян один глаз. Очень сильно смягчил удар пуховик, который был на ней надет. Благодаря этому её внутренние органы остались целы. Прошло несколько суток в реанимации детской областной больницы, самых страшных для нас. Полинка в очень плохом состоянии, но пока стабильна. Сестрёнка находится сейчас в медикаментозной коме, чтобы не навредила самой себе, она очень активная и беспокойная. Глубина комы сейчас небольшая, ей снизили дозировки седативных, чтобы она смогла дышать сама. Вчера вечером она задышала самостоятельно (до этого была под ИВЛ)»,
— пишет Станислав Кульков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
О случившемся белгородцам сообщил и Антон Андросов, председатель общественной организации «Скорая молодёжная помощь», в своём канале «Записки волонтёра». В разговоре с журналисткой Бел.Ру он поделился, что для необходимого лечения семье необходимо направить Полину в Москву. Однако на текущий момент там нет свободных мест. Родственникам сказали, что в Москве находятся специалисты и оборудование, которые смогут предоставить школьнице реальные возможности для восстановления.
Насколько мне известно, по донорам вопрос уже закрыт. В свою очередь, захотелось помочь и попытаться что-то сделать. Поэтому обратился к людям, которые могут на ситуацию повлиять и более компетентны. Это уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области и коллеги в аппарате уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка. Со своей стороны — во все кабинеты, которые можем, мы постучим обязательно.
Антон Андросов, председатель БРОО «Скорая молодёжная помощь», член Общественного совета при УМВД России по городу Белгороду
Также он рассказал, что одиннадцатилетней Полине скорее всего смогут оказать помощь в медицинских учреждениях Белгородской области. Как ответил Антон Андросов, возможно, ввиду ситуации, семья не успела обратиться во все доступные медицинские учреждения региона или не полностью ознакомлена с тем, какие возможности они предоставляют на данный момент.
Сегодня стало известно, что «Скорой молодёжной помощи» ответила уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых, которая связалась с больницей. Женщина поделилась, что медицинский персонал выполняет всё необходимое для лечения девочки, деньги не запрашиваются, а всё необходимое есть в наличии в белгородских медучреждениях. «Компетенций и оборудования хватает». Об этом написал Антон Андросов в своём telegram-канале.
Белгородцы отметили, что в районе, где произошло ДТП, отсутствуют пешеходные переходы и светофоры. А дорога имеет изгиб, что снижает видимость в обоих направлениях.
Мы хотели бы сделать запрос в Белгородский район и ГИБДД области, задать вопрос по безопасности движения. Потому что, насколько понятно из записи брата девочки, единственное безопасное место на дороге — тот самый переход, на котором девочку и сбили.
Антон Андросов, председатель БРОО «Скорая молодёжная помощь», член Общественного совета при УМВД России по городу Белгороду
Напомним, что 15 октября в Разумном при выезде из двора 24-летняя автомобилистка на Hyundai не уступила дорогу другому автомобилю, за рулем которого находился 19-летний парень. В результате столкновения машин, Ford врезался в дорожный знак. В результате происшествия получили травмы оба водителя и 13-летняя пассажирка Ford. Ещё одно ДТП произошло в селе Завидовка в Яковлевском горокруге. 56-летний водитель ВАЗа превысил скорость и сбил 16-летнюю девушку. Она получила травмы.