Почему многим взрослым постоянно хочется спать?

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Эксперты рассказали, по каким причинам люди постоянно хотят спать. Специалисты также рассказали, что с этим можно сделать.
Сонливостью можно назвать состояние, когда спать больше обычного и в неподходящее для этого время. Дневная сонливость наблюдается у примерно 30% взрослых людей, причём женщины склонны к ней немного чаще.
Врач-терапевт Олег Загорулько рассказал, что зачастую сонливость возникает из-за недостаточного времени сна, тяжёлых физических и умственных нагрузок, постоянных перелётов со сменой часовых поясов. Однако возможно и наличие некоторых заболеваний, например, нарколепсии, анемии, ожирения.
По словам врача-невролога Антона Тихоновского, чаще всего сонливость появляется из-за апноэ — периодических остановках дыхания во время ночного сна. Именно оно нередко приводит к засыпанию водителей за рулем и несчастным случаям.
Ещё среди причин желания поспать днём — синдром беспокойных ног, побочные эффекты от приёма лекарств, гипотиреоз и пониженное артериальное давление. Женщины страдают сонливостью, как правило, из-за анемии. У мужчин причиной становится упомянутое апноэ.
Эксперты советуют воздержаться от приёма снотворных препаратов и обратиться к врачу. Среди советов также — налаживание режима сна, отсутствие позднего приёма пищи, создание комфортных условий для сна. Специалисты советуют ограничить использование гаджетов, поскольку экраны смартфонов, телевизоров и компьютеров излучают синий свет, который негативно влияет на циркадные ритмы.