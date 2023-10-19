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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Почему многим взрослым постоянно хочется спать?

Почему многим взрослым постоянно хочется спать?

19 октября 2023, 13:08
Фото: Midjourney
Эксперты рассказали о проблемах, из-за которых людей может клонить в сон постоянно. Причин у этого явления много — от заболеваний, до гаджетов и позднего ужина, пишет «Комсомольская правда».

Эксперты рассказали, по каким причинам люди постоянно хотят спать. Специалисты также рассказали, что с этим можно сделать.

Сонливостью можно назвать состояние, когда спать больше обычного и в неподходящее для этого время. Дневная сонливость наблюдается у примерно 30% взрослых людей, причём женщины склонны к ней немного чаще.

Врач-терапевт Олег Загорулько рассказал, что зачастую сонливость возникает из-за недостаточного времени сна, тяжёлых физических и умственных нагрузок, постоянных перелётов со сменой часовых поясов. Однако возможно и наличие некоторых заболеваний, например, нарколепсии, анемии, ожирения.

По словам врача-невролога Антона Тихоновского, чаще всего сонливость появляется из-за апноэ — периодических остановках дыхания во время ночного сна. Именно оно нередко приводит к засыпанию водителей за рулем и несчастным случаям.

Ещё среди причин желания поспать днём — синдром беспокойных ног, побочные эффекты от приёма лекарств, гипотиреоз и пониженное артериальное давление. Женщины страдают сонливостью, как правило, из-за анемии. У мужчин причиной становится упомянутое апноэ.

Эксперты советуют воздержаться от приёма снотворных препаратов и обратиться к врачу. Среди советов также — налаживание режима сна, отсутствие позднего приёма пищи, создание комфортных условий для сна. Специалисты советуют ограничить использование гаджетов, поскольку экраны смартфонов, телевизоров и компьютеров излучают синий свет, который негативно влияет на циркадные ритмы.

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