Опровержение

В очередной раз обращаемся ко всему журналистскому сообществу с призывом о неукоснительном соблюдении ст. 49 Закона РФ «О средствах массовой информации» и Кодекса профессиональной этики российского журналиста Союза журналистов России, предусматривающих обязанности журналиста проверять достоверность сообщаемой им информации, распространять и комментировать только ту информацию, в правдивости которой он убежден и источник которой ему хорошо известен.