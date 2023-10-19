Опровержение

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В связи с публикацией сетевым изданием Информационное агентство «Бел.Ру» 18 октября 2023 года новостного материала (сюжета) «Ненадлежащее исполнение обязанностей: в суде Белгорода ищут нового председателя» сообщаем следующее.
Информация о том, что председателю Октябрьского районного суда г. Белгорода «придётся уйти после выявленных фактов ненадлежащего исполнения обязанностей», «его решили снять с должности», не соответствует действительности.
Вопроса о прекращении полномочий Захарова В.Д. в повестке предстоящих заседаний Квалификационной коллегии судей Белгородской области не содержится, соответствующего материала в производстве коллегии не имеется.
Объявление на сайте Квалификационной коллегии судей Белгородской области об открытии вакантной должности председателя Октябрьского районного суда города Белгорода размещено за 6 месяцев до истечения шестилетнего срока полномочий председателя суда, как того требует п. 12 ст. 6.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».
Размещение данной информации никоим образом не свидетельствует о досрочном прекращении полномочий председателя Октябрьского районного суда г. Белгорода, а является соблюдением установленной законом процедуры. Кроме того, согласно положениям вышеназванного закона действующий председатель вправе вновь претендовать на замещение указанной должности наравне с другими кандидатами.
Напоминаем, что за недостоверность размещаемой информации журналист несёт предусмотренную законом ответственность.
В очередной раз обращаемся ко всему журналистскому сообществу с призывом о неукоснительном соблюдении ст. 49 Закона РФ «О средствах массовой информации» и Кодекса профессиональной этики российского журналиста Союза журналистов России, предусматривающих обязанности журналиста проверять достоверность сообщаемой им информации, распространять и комментировать только ту информацию, в правдивости которой он убежден и источник которой ему хорошо известен.